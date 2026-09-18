María Valverde muy incómoda ante Broncano por las preguntas sobre sexo: «La gente está enferma»

David Broncano no aprende. Prometió, antes de las vacaciones, que cambiaría las preguntas clásicas de La Revuelta (relaciones sexuales durante el último mes y dinero en el banco), pero sigue igual. Esto ha provocado que otra invitada de su programa en TVE se niegue a contestar. El pasado jueves, la actriz María Valverde comentó lo mal que lo pasó la última vez que visitó el espacio por culpa de esas cuestiones.

María Valverde acudió al programa para presentar El problema final, su nueva serie de Netflix. En plena entrevista, Borncano le recordó que cuando la actriz acudió a La Resistencia (la época en la que La Revuelta se emitía en Movistar Plus), un vídeo suyo contestando a la pregunta sobre sexo se hizo viral y alcanzó los más de 25 millones de visualizaciones.

Broncano le recordó a Valverde que: «En las preguntas clásicas, tú decías que había que follar más porque te hacía feliz, por la oxitocina. Me sorprendió que no era nada escandaloso, pero te agradezco la contribución al programa».

«Era un mensaje bonito, pero no sé si la gente lo entendió bien. La gente está enferma», dijo la invitada, quien, visiblemente incómoda, se negó a volver a contestar a las preguntas clásicas sobre dinero y sexo.

«Ay, David, es que no… Es que no quiero ser un número. Ni un número ni un titular», explicó María Valverde para no volver a pasar por un mal trago.

Adriana Torrebejano ya humilló a Broncano por sus preguntas

Cabe recordar el momento vivido en La Revuelta el pasado mes de julio. La Adriana Torrebejano. Al ser preguntada por el dinero que tiene en el banco, explotó contra Broncano y le dijo: «Es que, o sea, deja ya de preguntar esa mierda, David». El presentador se quedó boquiabierto y respondió, intentando ser gracioso: «Joder, vino frontal, ¿eh?».

Pero lejos de callarse, Torrebejano continuó su discurso ante las preguntas clásicas sobre dinero y sexo que el presentador lleva haciendo a sus invitados desde hace años: «¿Cuánto follas? ¿Cuánto dinero? Na, a tomar por culo. Luego, mi cuenta bancaria y mi coño en todos los titulares. No. No», dijo la actriz, a lo que Broncano admitió que:»Es verdad que luego pasa».

Me alegro. Alguien tenía que decírselo. pic.twitter.com/7mLgx04X11 — Manuel Ruiz-Adame (@ManuelRuizAdame) July 12, 2026

«Es que mañana… todos los titulares. Mi coño en todos los titulares. Nunca me ha gustado», aseguró Torrebejano. Broncano intentó calmar los ánimos y dijo rebajar la tensión con humor al responder: «Ver tu coño en el Marca, ¿eh?». La invitada respondió: «La verdad es que no me gusta ver mi coño en el Marca, no. Y ha salido bastante. Ha salido mucho, sí».

Para rematar, la actriz se negó a contestar y propuso: «Es que tienes que preguntar otra cosa más interesante». Ante esto, Broncano prometió que la temporada que viene, tras las vacaciones de verano, probarían «otras cosas» y otras dinámicas dentro de La Revuelta, algo que, por supuesto, no ha ocurrido.