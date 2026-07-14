La actriz Adriana Torrebejano humilla a Broncano: «¡Deja ya de preguntar esta mierda!»

La actriz Adriana Torrebejano dejó boquiabierto a David Broncano cuando, en plena entrevista en La Revuelta, el presentador le hizo las clásicas preguntas del espacio de TVE: cuánto dinero tiene y cuántas relaciones sexuales ha mantenido en el último mes. La artista, que había acudido para promocionar la última temporada de Muertos S.L .en Movistar Plus, se mostró tajante y puso al humorista en su lugar.

«Ha entrado dinero a verdaderas paladas, ¿eh? A ver, da un dato», le preguntó Broncano a Torrebejano el jueves pasado. La actriz, muy seria, le contestó: «Nunca tanto como tú». La invitada bromeó entonces con que el presentador, con todo lo que haga, le podría hacer un Bizum para las vacaciones de verano.

La conversación se puso realmente tensa cuando Torrebejano le dijo a Broncano: «Es que, o sea, deja ya de preguntar esa mierda, David». El presentador se quedó boquiabierto y respondió, intentando ser gracioso:Joder, vino frontal, ¿eh?».

Pero lejos de callarse, Torrebejano continuó su discurso ante las preguntas clásicas sobre dinero y sexo que el presentador lleva haciendo a sus invitados desde hace años «¿Cuánto follas? ¿Cuánto dinero? Na, a tomar por culo. Luego, mi cuenta bancaria y mi coño en todos los titulares. No. No», dijo la actriz, a lo que Broncano admitió que: «Es verdad que luego pasa».

«Es que mañana… todos los titulares. Mi coño en todos los titulares. Nunca me ha gustado», aseguró Torrebejano. Broncano intentó calmar los ánimos y dijo rebajar la tensión con humor al responder: «Ver tu coño en el Marca, ¿eh?». La invitada respondió: «La verdad es que no me gusta ver mi coño en el Marca, no. Y ha salido bastante. Ha salido mucho, sí».

Vuelve a por otra, campeón.pic.twitter.com/3X7515YhUU — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) July 13, 2026

Para rematar, la actriz se negó a contestar y propuso: «Es que tienes que preguntar otra cosa más interesante». Ante ésto, Broncano prometió que la temporada que viene, tras las vacaciones de verano, probarían «otras cosas» y otras dinámicas dentro de La Revuelta.