Es oficial: la Seguridad Social va a investigar a los trabajadores que hayan estado de baja dos veces en el mismo año y se alargue su recuperación

Las bajas laborales están desde hace tiempo en el punto de mira de la Seguridad Social y ahora se plantea reforzar todavía más su seguimiento, sobre todo cuando se repiten varias veces en un periodo relativamente corto de tiempo. La propuesta parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y contempla prestar especial atención a aquellos trabajadores que acumulen dos o más procesos de incapacidad temporal durante un mismo año.

Pero esto no significa que por haber estado dos veces de baja vayas a recibir automáticamente una inspección. Lo que se pretende es detectar aquellos casos en los que las bajas se repiten, la recuperación se alarga más de lo previsto o existen otros elementos que aconsejan revisar el proceso. Y para hacerlo, se tendrán en cuenta cuatro aspectos relacionados con la baja y con el seguimiento médico del trabajador. El aumento del gasto relacionado con la incapacidad temporal es uno de los motivos que está detrás de esta propuesta. Según los datos recogidos por la AIReF, el 25% de los trabajadores concentra más de la mitad de los procesos de baja recurrentes. Además, durante los primeros seis meses del año ya se habría consumido alrededor del 80% del presupuesto destinado a las incapacidades temporales. De ahí que se esté buscando una manera de controlar mejor estos procesos.

La Seguridad Social va a investigar a los trabajadores que hayan estado de baja dos veces en el mismo año

Con la recomendación de la AIReF puede que se piense que la Seguridad Social va a comenzar a investigar a todo aquel que lleve dos bajas seguidas en el mismo año, pero por el momento no existe una fecha oficial para la puesta en marcha de esta medida. Hemos de pensar además que puede haber multitud de motivos perfectamente justificados para necesitar más de una incapacidad temporal. Puedes romperte una pierna en enero y tener una gripe que te impida trabajar meses después, por poner un ejemplo bastante sencillo.

Lo que se plantea entonces es vigilar con mayor atención determinados procesos repetitivos y comprobar qué está ocurriendo cuando aparecen circunstancias que puedan llamar la atención. El abogado especializado en derecho laboral Ignacio de la Calzada ha querio aclarar un poco qué va pasar y ha explicado que la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo pueden poner el foco precisamente en esos procesos de baja que se repiten.

Los cuatro puntos que se tendrán en cuenta

¿Y qué se mirará exactamente? Uno de los primeros aspectos será el motivo por el que se ha solicitado la incapacidad temporal y si se está produciendo una recaída. Si vuelves a estar de baja por la misma dolencia dentro de un determinado periodo, habrá que comprobar si el nuevo proceso está relacionado con el anterior. Es decir, si realmente estamos ante una recaída y no ante una enfermedad completamente distinta.

También se comprobará si el trabajador acude a las citas médicas correspondientes. Piensa que si estás siguiendo un proceso de recuperación, esas revisiones permiten saber cómo evolucionas y si sigues necesitando permanecer de baja. Otro punto será el cumplimiento del tratamiento o de la rehabilitación indicada por los profesionales sanitarios. Si el médico ha establecido determinadas pautas para recuperarte, se tendrá en cuenta si se están siguiendo.

Y por último está la duración. Cuando una recuperación comienza a alargarse más allá de los plazos que pueden considerarse habituales para esa dolencia, el caso podría ser objeto de una revisión más detallada. Por tanto, no se trata simplemente de contar cuántas veces ha estado de baja una persona durante el año.

¿Qué ocurre si la recuperación se alarga demasiado?

Que una baja dure más de lo previsto tampoco significa necesariamente que exista fraude. No todos nos recuperamos igual y una misma enfermedad o lesión puede evolucionar de manera muy diferente dependiendo de la persona. Precisamente por eso hay que analizar cada situación y en aquellos casos en los que el proceso se prolongue y existan motivos para ello, también puede estudiarse si el trabajador se encuentra ante una situación que justifique una incapacidad permanente. De modo que ese mayor control no tiene únicamente como objetivo encontrar posibles irregularidades. También puede servir para detectar situaciones en las que la recuperación no llega y la persona realmente no puede volver a desarrollar su trabajo en las mismas condiciones.

¿Puedes seguir solicitando las bajas que necesites?

Por último, conviene dejar claro que si enfermas o sufres una lesión y un médico considera que no puedes trabajar temporalmente, puedes recibir la baja aunque ya hayas tenido otras durante ese mismo año. Tampoco se plantea retirar automáticamente la prestación a quienes acumulen varios procesos. Lo que puede ocurrir es que determinadas bajas reiteradas reciban un seguimiento mayor para comprobar que están justificadas y que el proceso de recuperación se está desarrollando correctamente.

Así que si has tenido dos bajas este año, el hecho de haberlas solicitado no implica que la Seguridad Social vaya a abrir una investigación contra ti. Lo que está sobre la mesa es reforzar el control cuando esas bajas se repiten y aparecen además otras circunstancias que justifican revisar con más detalle qué está ocurriendo.