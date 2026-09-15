Ya está en vigor y lo ha confirmado la Seguridad Social: se notificará a los trabajadores de las bajas laborales sólo a través de vías digitales

El pasado 1 de septiembre entró en vigor la nueva modificación de la Seguridad Social en relación con el canal por el que los trabajadores recibían sus bajas médicas. A partir de la fecha mencionada, esta normativa que recibe el nombre de Orden ISM/541/2026 establece que esta forma de notificación se enviará de forma obligatoria y exclusiva por vía electrónica todas las citaciones, requerimientos, resoluciones, altas médicas a las personas que se encuentren en situación de incapacidad temporal o permanente.

¿Cómo funciona la nueva notificación de la baja laboral?

La Seguridad Social se encarga de notificar a través de su plataforma digital. El ciudadano cuenta con 10 días para abrir la notificación; en caso de no abrirla, figurará legalmente como recibida y notificada. Una vez se superen los diez días, y no abrir la notificación, haciendo imposible que te comuniquen una revisión médica o un alta, el ciudadano podría llegar a perder la prestación económica, o en el caso de altas médicas no atendidas, incurrir en ausencias injustificadas que deriven en despido laboral.

La plataforma de la Seguridad Social trabaja en ser una opción para la notificación que agilice procesos, pero que siga siendo igual de eficiente. Por ello, la administración enviará avisos por SMS o correo electrónico para alerta de que existen nuevas comunicaciones, aunque solo funcionarán si los datos del receptor están actualizados.

Existen riesgos de pérdidas de notificaciones en relación con la brecha digital. Aquellas personas con imposibilidad de acceder o gestionar los medios digitales pueden acudir presencialmente a las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TSGG) para recibir apoyo y consultar sus trámites. También se les facilitará el certificado digital o clave permanente que les permita leer estas notificaciones vía electrónica.

¿Cómo mantenerse actualizado en la Seguridad Social?

Para evitar sanciones o pérdidas de derechos por no poder acceder a las notificaciones, es necesario mantener los datos actualizados de la SS. Los buzones de notificaciones se podrán revisar en la Sede Electrónica de la Seguridad Social o mediante la aplicación estatal de Mi Carpeta Ciudadana.

En la propia Sede Electrónica, dentro del menú de «Ciudadanos» y la sección de «Afiliación, Inscripción y Modificaciones», existe el apartado específico para el cambio y comunicación de teléfono y correo electrónico.