El Ibex 35 abre con una subida del 0,5% y roza los 19.200 puntos, con el petróleo bajando a 101 dólares

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este lunes con una subida del 0,48%, lo que le ha llevado a rozar los 19.200 puntos y situarse en los 19.177,4 enteros tras cerrar el viernes con un avance del 0,4% que le hizo mantener los 19.000 puntos.

Los mercados seguirán hoy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo y de la evolución del precio del petróleo después de que los países del G7 decidieran el pasado viernes liberar un total de 100 millones de barriles de petróleo crudo y diésel.

Esta iniciativa inmediata se extenderá durante cuatro meses. El G7 no especificó de qué manera se repartirá el total de 100 millones de barriles, aunque sí precisó que se produciría una liberación sustancial de diésel durante los primeros 20 días.

En este contexto, el Brent, de referencia en Europa, bajaba un 0,7% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 101,6 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 1,2%, hasta los 90,1 dólares por barril.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este lunes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Santander (+1,9%), Telefónica (+1,8%), Repsol (+1,1%) y Merlin (+0,9%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Solaria (-1,4%), Arcelormittal (-1,2%), Ferrovial y ACS, ambas bajando un 0,84%.

Por su parte, las principales Bolsas europeas abrían la semana con signo mixto. Mientras Francfort ganaba un 0,2%, Londres ascendía algo más de un 0,6%, y Milán se anotaba un alza del 1%, París retrocedía un 0,5%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1193 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años desescalaba hasta el 0,4%.