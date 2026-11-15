Cubarsí se marcha sustituido al descanso frente a Inglaterra por molestias en la cadera

Pau Cubarsí fue sustituido en el descanso del partido entre España e Inglaterra de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El central del FC Barcelona cometió un penalti en la primera mitad, que Kane mandó al fondo de la red para adelantar a los británicos.

Al inicio de la segunda parte, España saltó al campo con tres cambios. Fermín sustituiría a Mikel Merino, Pedri entraría por Fabián y el central del Real Madrid Dean Huijsen ocuparía el lugar de Pau Cubarsí. El central comunicó al cuerpo técnico de la selección unas molestias en la cadera, y Luis de la Fuente no dudó en sustituirle, también influido por la amarilla recibida al cometer el penalti.

Pau Cubarsí se marcha señalado por provocar un penalti que aprovechó Kane para dar ventaja a Inglaterra, en un partido vital para la clasificación de España como primera de grupo.