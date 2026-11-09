Pau Cubarsí gana el Golden Boy 2026 y se convierte en el sexto español en llevarse el premio

Pau Cubarsí ya es el nuevo Golden Boy, es decir, es el mejor futbolista joven del mundo. Así lo han decidido las votaciones de Tuttosport después de unas votaciones en las que el central del Barcelona aplastó al resto de candidatos y sucedió a Doué, ganador de la pasada temporada. Un premio que solo se puede ganar una vez y que se entrega únicamente a los jugadores menores de 21 años. Después de perder el Trofeo Kopa ante Lamine Yamal, el catalán por fin tiene el reconocimiento a un año excelso, tanto con el conjunto azulgrana como con España.

El Golden Boy es un premio que entrega el diario italiano desde 2003 y que ha ganado mucho prestigio con el paso de los años. Se ha dado a conocer al ganador este lunes en un acto celebrado en Saussolo y Pau Cubarsí se llevó todos los focos. El central fue titular indiscutible tanto con Hansi Flick como con Luis de la Fuente, ganando Liga, Supercopa de España y Mundial. Una temporada en la que asumió galones para llegar a lo más alto y siendo más votado que otros jóvenes talentos como Zaïre-Emery, Yan Diomande, Endrick, Marc Bernal y compañía.

Se una Cubarsí a una prestigiosa lista en la que figuran leyendas como Messi, Mbappé, Bellingham, Haaland y se convierte en el sexto jugador español en la historia en ganar el Golden Boy. Antes lo fueron Cesc Fábregas, Isco, Pedri, Gavi y Lamine Yamal, quien lo ganó en 2024.

Pau Cubarsí, de estar dolido en el Balón de Oro a ganar el Golden Boy

Pau Cubarsí venía de unas semanas complicadas. Supo que no ganaría el Kopa y decidió no viajar a Londres para ver cómo se lo llevaba su compañero Lamine Yamal. Un premio que quería ganar y que hizo que el delantero tuviese que confesar que tenía que haberlo ganado el defensa: «Me gustaría que estuviera Cubarsí mi compañero. Este premio tenía que ser para él. Ojalá se lo hubiera llevado él. Agradecer a mi club y a mi selección. Tengo que seguir trabajando para conseguir títulos colectivos e individuales como este», comentó Lamine.

Cubarsí ya suma 141 partidos oficiales con el Barcelona, donde ha marcado dos goles y siete asistencias. A sus 19 años, el central sigue teniendo una gran proyección para ser el futuro Puyol o Piqué. Ahora ya es el Golden Boy 2026, pero Pau no quiere ponerse techo pese a haber ganado prácticamente todo. Su objetivo, al igual que el Barça, es la Champions.