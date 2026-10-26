Lamine Yamal firma el triplete del Kopa

Lamine Yamal vuelve a ganar el Trofeo Kopa. El futbolista del Barcelona conquista por tercera edición consecutiva el galardón que reconoce al mejor jugador menor de 21 años del mundo y prolonga su dominio en un premio al que ya ha puesto su nombre en tres ocasiones. Lo ganó en 2024, repitió en 2025 y vuelve a levantarlo en 2026. Un triplete que amplía una marca que ya le pertenecía.

El internacional español se había convertido el año pasado en el primer jugador capaz de conquistar este reconocimiento más de una vez. Ahora vuelve a dar un paso adelante. A sus 19 años, acumula tres premios que reflejan la velocidad a la que ha crecido desde su aparición en el primer equipo azulgrana. Su condición de joven promesa hace tiempo que dio paso a una responsabilidad mucho mayor: ser uno de los futbolistas sobre los que se construye el ataque del Barcelona.

El desequilibrio sigue siendo su principal argumento. Lamine recibe, encara y obliga al rival a tomar decisiones. Puede buscar la salida por fuera, conducir hacia dentro o encontrar el pase que rompe una defensa. Esa variedad le permite generar peligro incluso cuando los equipos acumulan ayudas sobre su banda. Cada vez tiene más vigilancia y cada vez se le exige más.

Un premio que ya conoce de memoria

La tercera conquista del Kopa confirma su continuidad entre los jóvenes más destacados del panorama internacional. Irrumpir le permitió ganar el primero. Mantener el protagonismo le ha llevado a encadenar otros dos. Entre una edición y otra han aumentado la exposición, las expectativas y el peso de sus actuaciones.

También con España ha asumido una posición relevante. Luis de la Fuente le ha dado confianza para trasladar su fútbol a la selección, donde su capacidad para desbordar ofrece una vía para abrir partidos y superar defensas cerradas. Su crecimiento se explica desde esos dos escenario, tanto en el Barcelona como en el combinado nacional.

Lamine añade así otra distinción a un palmarés individual que sigue creciendo. El Kopa vuelve a reconocerle mientras su ambición apunta al Balón de Oro. De momento, el premio al mejor joven tiene un dueño que repite por tercera vez. Y todavía tiene 19 años.