Cubarsí no viaja a la gala del Balón de Oro al informarle el Barcelona de que el Trofeo Kopa lo ganará Lamine Yamal

Pau Cubarsí no viaja a Londres para la gala del Balón de Oro. Y no va por dos cosas. El argumento principal, trasladado desde el Barcelona, es que tiene unas décimas de fiebre. La otra razón por la que no va, y la que tiene más fuerza, es porque se ha enterado de que él no será el ganador del Trofeo Kopa, que es el premio que se otorga al mejor jugador menor de 21 años. El Barça le ha transmitido a nivel interno que el ganador será Lamine Yamal.

Así, si se cumple lo que tiene entendido el propio club azulgrana, Cubarsí se queda sin ese premio para el que era el gran favorito. El central del Barcelona y de la Selección española conquistó el premio a mejor jugador joven del Mundial 2026 (por delante de Lamine) y era, por tanto, el principal candidato a llevarse este Trofeo Kopa que otorga France Football dentro de los premios que se dan en la gala del Balón de Oro.

De forma interna, el Barcelona explicó a Pau Cubarsí que el ganador de ese trofeo será Lamine Yamal. Esto no impide que Lamine pueda conquistar también el Balón de Oro. Es compatible, es decir, las reglas permiten que se pueda ganar el Trofeo Kopa y el Balón de Oro, pero nunca ha ocurrido.

Así, la versión que ha adelantado la Cadena COPE es que Pau Cubarsí se queda en Barcelona porque necesita descansar y desconectar. Explica que el central del equipo culé acabó el Clásico con décimas de fiebre y que esa es la razón por la que no viaja a Londres, donde este año se celebra la gala del Balón de Oro.

Sin embargo, la revelación interna del Barça al jugador de que ese Trofeo Kopa lo conquistará Lamine Yamal hace que la opción de no viajar a Londres tenga más sentido. Si estás malo, para qué vas a arriesgar y complicar tu estado de salud sabiendo que no vas a ganar el premio en el que eres candidato.