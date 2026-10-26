Londres espera a su rey: Mbappé, Kane y Lamine van a por el Balón de Oro

Londres tiene una corona y tres grandes aspirantes para conquistarla. Kylian Mbappé, Harry Kane y Lamine Yamal acudirán este lunes a la gala del Balón de Oro con la ilusión de escuchar su nombre en el momento más esperado de la noche. Los tres estarán allí. Los tres tienen argumentos para ganar. Y los tres saben que un premio de esta dimensión puede marcar para siempre una carrera. El London Palladium reúne al fútbol mundial en una ceremonia con mucho acento español y varias historias que merecen su espacio.

La gala celebra el 70.º aniversario del galardón en la ciudad elegida para homenajear a Stanley Matthews, su primer ganador. Un escenario especial para resolver una carrera en la que se cruzan la voracidad goleadora, el peso de los títulos y la capacidad para decidir en los grandes partidos. Mbappé, Kane y Lamine llegan hasta la última estación con expedientes diferentes y una misma ambición: subir al escenario para recoger su primer Balón de Oro.

Mbappé y Kane ponen los goles

Mbappé tiene en el Mundial uno de sus grandes argumentos. El delantero del Real Madrid firmó diez goles con Francia, conquistó la Bota de Oro del campeonato y elevó su cuenta histórica en la competición hasta los 22 tantos. Una barbaridad que le permitió superar el registro de Miroslav Klose y ocupar un lugar propio en la historia del torneo. Francia se quedó en semifinales, pero su delantero sostuvo la candidatura con una actuación individual extraordinaria.

El francés lleva años persiguiendo este reconocimiento. Su fútbol vive bajo una exigencia permanente y su respuesta sigue estando en la portería contraria. Los 58 goles entre club y selección reflejan la continuidad de un delantero capaz de mantener sus cifras incluso cuando el equipo encuentra dificultades. Londres puede darle el premio individual que todavía falta en su carrera.

Kane presenta una temporada de una contundencia difícil de discutir: 73 goles en 65 partidos entre el Bayern e Inglaterra, además de ocho asistencias. El inglés añadió títulos en Alemania y prolongó su rendimiento hasta el Mundial, donde marcó seis tantos. Su candidatura se sostiene en la repetición, en esa capacidad para aparecer una y otra vez durante un calendario que apenas concede descanso.

Lamine quiere acelerar la historia

Frente a ellos aparece Lamine Yamal, que aspira a conquistar el premio con 19 años. El extremo del Barcelona combina producción ofensiva, desequilibrio y un título de enorme peso: el Mundial ganado con España. Su candidatura reúne el fútbol que genera para sus compañeros y la capacidad para resolver por sí mismo una jugada.

La lesión condicionó su participación mundialista, pero pudo contribuir al éxito de la selección. A ese campeonato añade la Liga y la Supercopa con el Barcelona, además de una temporada en la que asumió responsabilidades cada vez mayores. Lamine llegará a Londres con la posibilidad de dar otro paso gigantesco en una trayectoria que apenas ha comenzado.

Alexia busca su tercera corona

El Balón de Oro femenino tiene en Alexia Putellas uno de sus grandes nombres. La española ya ganó en 2021 y 2022 y aspira a levantar el tercero después de cerrar su etapa en el Barcelona con Champions, Liga F, Copa de la Reina y Supercopa de España.

Su candidatura tiene también una carga emocional. Después de la grave lesión de rodilla y de un regreso que exigió paciencia, Alexia ha vuelto a competir por el reconocimiento más importante. Ahora en las London City Lionesses, puede recibir en su nueva ciudad el premio a una temporada que confirmó su capacidad para seguir decidiendo al máximo nivel.

De la Fuente y Unai Simón, el valor de la segunda estrella

El Mundial de España puede encontrar continuidad en otros dos galardones. Luis de la Fuente aspira al Trofeo Johan Cruyff después de conducir a la selección hacia la segunda estrella. El técnico compite con Luis Enrique, Mikel Arteta, Unai Emery y Vincent Kompany, en una categoría que refleja el peso de los entrenadores españoles.

Unai Simón, por su parte, presenta un Mundial extraordinario para conquistar el Yashin. El portero del Athletic encajó un sólo gol en ocho encuentros y recibió el Guante de Oro. Después de terminar segundo en 2024, busca el reconocimiento definitivo. Entre los candidatos figuran también Courtois, David Raya, Joan García y Safonov.

El Kopa también tiene protagonismo madridista

La noche reserva otro foco para los jóvenes. Lamine Yamal y Pau Cubarsí aparecen entre los candidatos al Kopa, junto a nombres como Ayyoub Bouaddi, Warren Zaïre-Emery y Yan Diomandé. El atacante del Real Madrid tiene así su espacio en una gala que reconoce a una generación que ya está asumiendo responsabilidades en la élite.

En la categoría femenina compiten Vicky López, Clara Serrajordi, Felicia Schröder, Veerle Buurman y Lily Yohannes. El Yashin femenino cuenta con Cata Coll entre sus aspirantes y el premio al mejor entrenador de equipos femeninos incluye a Pere Romeu y Jonatan Giráldez.

La ceremonia se completa con los reconocimientos a los mejores clubes, los trofeos Gerd Müller al rendimiento goleador y el Premio Sócrates al compromiso social. Muchas carreras, mucho trabajo y muchas personas esperando un nombre. Mbappé, Kane y Lamine estarán allí para escuchar el suyo. Londres decidirá quién termina la noche con el oro entre las manos.