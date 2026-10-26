El detallazo de Lamine Yamal con Cubarsí tras ganar el Kopa: «Este premio tenía que ser para él»

Las luces del London Palladium de Londres se posaron sobre el atril y ahí apareció un futbolista que brilla con luz propia. The winner is… Lamine Yamal. El azulgrana vuelve a levantar, por tercer año consecutivo, el trofeo Kopa que le acredita como el mejor futbolista menor de 21 años del mundo. Se impuso a su compañero de equipo Cubarsí, principal favorito en las quinielas, pero ni siquiera viajó a Londres y quedó relegado a un segundo plano.

Fue entonces cuando Lamine subió al escenario, se colocó el traje y lanzó un mensaje cargado de admiración. «Me gustaría que estuviera Cubarsí mi compañero. Este premio tenía que ser para él. Ojalá se lo hubiera llevado él. Agradecer a mi club y a mi selección. Tengo que seguir trabajando para conseguir títulos colectivos e individuales como este», dijo el jugador del Barcelona.

La tercera conquista del Kopa confirma su continuidad entre los jóvenes más destacados del panorama internacional. Nadie ha ganado más veces el Kopa que él. De hecho, solo Lamine ha repetido galardón. Irrumpir le permitió ganar el primero. Mantener el protagonismo le ha llevado a encadenar otros dos. Entre una edición y otra han aumentado la exposición, las expectativas y el peso de sus actuaciones.

También con España ha asumido una posición relevante. Luis de la Fuente le ha dado confianza para trasladar su fútbol a la selección, donde su capacidad para desbordar ofrece una vía para abrir partidos y superar defensas cerradas. Su crecimiento se explica desde esos dos escenarios, tanto en el Barcelona como en el combinado nacional.

Lamine añade así otra distinción a un palmarés individual que sigue creciendo. El Kopa vuelve a reconocerle mientras su ambición apunta al Balón de Oro. De momento, el premio al mejor joven tiene un dueño que repite por tercera vez. Y todavía tiene 19 años.