España triunfa en el FIFPRO femenino: Alexia, Aitana, Pina, Paredes y Mapi León entran en el mejor once del año

Aitana, con un 47,4% de los votos, ha capitaneado la representación española en la medular junto a la Balón de Oro, Alexia Putellas (44,9%), en una votación en la que la centrocampista ha querido agradecer el respaldo del colectivo internacional pese a haber superado un curso condicionado por las lesiones. «En primer lugar, dar las gracias por el apoyo y las votaciones de todas las jugadoras en este año tan difícil para mí, en el que he estado en parte lesionada», ha afirmado Bonmatí.

En este sentido, la internacional española ha mostrado su humildad tras ser la futbolista con mayor respaldo entre todas las posiciones analizadas. «No he jugado tantos partidos como estoy acostumbrada, he jugado más o menos la mitad, así que para mí hay otras jugadoras de mi equipo que creo que se merecen estar este año en mi lugar», ha añadido.

La presencia española en el equipo del año se ha completado con un potente bloque defensivo formado por Irene Paredes, respaldada por un 24,7% de los sufragios, y Mapi León (20,0%), acompañadas en el ataque por la delantera Claudia Pina, que ha sellado su ingreso con un 18,0% de los votos. Asimismo, la guardameta española Cata Coll ha rozado la titularidad en la portería al finalizar en segunda posición con un 38,2% de los apoyos, solo superada por la británica Hannah Hampton (39,3%), al igual que Vicky López, con un 10,6%, sólo tres décimas menos que Toone.

Más allá del dominio español, la edición de 2026 ha dejado otros hitos, como el nuevo récord fijado por la lateral inglesa Lucy Bronze, que ha alcanzado su novena presencia en el World 11. Por su parte, la atacante zambiana Barbra Banda se ha consolidado con un 13,6% de los votos como la única futbolista del once que no milita en las ligas de España o Inglaterra, extendiendo su marca como la jugadora africana más galardonada de la historia (tres elecciones), al tiempo que la central Irene Paredes ha certificado su regreso a la élite nueve años después de su primera inclusión en 2017.

La alineación definitiva del FIFPRO World 11 Femenino 2026 ha quedado formada por Hannah Hampton (Chelsea) en la portería; una línea defensiva con Lucy Bronze (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Mapi León (FC Barcelona/London City Lionesses) e Irene Paredes (FC Barcelona); un centro del campo compuesto por Aitana Bonmatí (FC Barcelona), Alexia Putellas (FC Barcelona/London City Lionesses) y Ella Toone (Manchester United); y un tridente de ataque integrado por Barbra Banda (Orlando Pride), Claudia Pina (FC Barcelona) y Alessia Russo (Arsenal).

El galardón de FIFPRO, que se otorga desde 2015 a través de una plataforma digital gestionada junto a los sindicatos afiliados, se mantiene como el único reconocimiento de dimensión global otorgado de forma exclusiva por las propias futbolistas. En esta ocasión, la evaluación ha contemplado los méritos deportivos acreditados entre el 4 de agosto de 2025 y el 16 de agosto de 2026 con un mínimo de 20 partidos oficiales disputados, asignando las plazas a la guardameta, tres defensas, tres centrocampistas y tres delanteras con mayor número de sufragios, más un último puesto concedido a la jugadora de campo restante con mayor porcentaje de votos.