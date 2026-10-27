El renacer dorado de Alexia: dos operaciones tras romperse el cruzado, el apoyo de los suyos y un punto de inflexión

La reina recupera su trono. Alexia Putellas vuelve a ser reconocida como la mejor jugadora del mundo y lo hace cuatro años después. La primera española en ganar el Balón de Oro –lo consiguió de forma consecutiva en 2021 y 2022– brilló como nunca la temporada pasada, lo que le ha permitido recuperar una corona que había cedido debido a una lesión de cruzado que la llevó a pasar dos veces por el quirófano. La recuperación fue muy complicada y larga. Su resiliencia y el apoyo de su gente fueron las claves para iniciar un trabajo silencioso con un único objetivo, ese que este lunes culminaba en Londres, la que es su nueva casa.

En el London Palladium Theatre, Alexia levantaba por tercera vez en su carrera el Balón de Oro. Un galardón que la convirtió en un icono absoluto del deporte a nivel mundial en 2021 y que elevó a otra dimensión tanto el fútbol como el deporte femenino. Ahora, vuelve a ser reconocida como absoluta dominadora, llevándose de nuevo este galardón a unas vitrinas repletas que ahora, en el London City Lonesses, buscan nuevos objetivos.

Tras ganar el primer Balón de Oro, Alexia sufrió el mayor revés de su carrera. Una lesión de lo más complicada la llevó a verse inmersa en un largo proceso de recuperación. «Fue jodido», reconocen a OKDIARIO desde su entorno, pero en esos tiempos complicados se apoyó en su familia y en su fisioterapeuta y su recuperador, las personas que estuvieron junto a ella en todo el proceso. Tras levantar el premio por cuatro años después, se acordó de todos ellos: «Aquellos momentos en los que la pierna me fallaba, vosotros estabais ahí, quitándome mentalmente todas las dudas».

El viacrucis de Alexia con el cruzado

Pese a que, como la propia futbolista contaba, tenía que cogerse la pierna y levantársela para poder tumbarse en la cama, dado que no podía hacer nada; por su cabeza no pasaba otra cosa que volver a lo más alto. Por otro lado, sabía que no podía asumir riesgos. De ahí que Alexia se marcara objetivos reales, cortoplacistas, que la llevaran a ir superando etapas poco a poco y acercarse a su punto óptimo.

Se rompió el cruzado en los días previos a la Eurocopa de 2022, pero volvió a ganar el Balón de Oro ese año, fruto de los éxitos previos logrados con el Barcelona. Llegó el Mundial 2023, en el que ganó con España, pero en el que aún no se sentía de vuelta. Sería una temporada después, en la final de la Champions League de 2024 cuando daría ese golpe encima de la mesa. Alexia marcaba en Bilbao el gol que sentenciaba la tercera Copa de Europa para el Barça.

Dejaba para el recuerdo una celebración tan emblemática como significativa. Como apuntan las personas más próximas a ella, ese día sintió que había cumplido con su reto. Se quitó la camiseta y lo festejó como nunca, porque era una forma de decirle al mundo «lo he conseguido». Ese gol representaba su regreso, con el que se convencía a sí misma de que podía dar su mejor nivel. Alexia había renacido tras su momento deportivo más difícil, en la que tan complicado fue el apartado físico como el mental. Pero si logró superarlo, fue gracias a ese gen competitivo que le lleva a superarse cada día, como relatan a este medio quienes mejor la conocen.

Un Balón de Oro sin dudas

Ese momento sirvió como punto de inflexión y, a partir de ahí, era cuestión de tiempo que el mundo volviera a rendirse a la evidencia. Llegó. A sus 32 años, Alexia Putellas recuperaba su trono. Tras otra temporada espectacular con el Barcelona y desde su nueva casa, Londres, la mejor jugadora del mundo sostenía de nuevo el Balón de Oro. El más especial de los tres. El que reflejaba más que nunca el trabajo y la constancia.

No había dudas. Alexia Putellas había vuelto a brillar más que nadie. Además de ganar Liga, Copa, Supercopa y Champions con el Barcelona, se llevaba con España la Liga de Naciones y lo hacía con unos números que reflejaban su absoluto dominio. Con 26 goles, 14 asistencias, a los que se suman otros 5 cinco tantos y otra asistencia con la Selección, tanto en Liga de Naciones como en la fase de clasificación para el Mundial, la catalana ha confirmado el regreso dorado más esperado.