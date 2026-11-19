Lavar el coche, cortar el césped, ordenar el garaje o trabajar en el jardín son actividades que muchas personas realizan casi de manera automática y que, sin embargo, pueden resultar sorprendentemente relajantes. La explicación no estaría únicamente en el movimiento repetitivo o en el hecho de desconectar de las preocupaciones, sino también en una cuestión psicológica, ya que permiten empezar algo, observar cómo avanza y comprobar cuándo está terminado. Una experiencia cada vez menos habitual en la vida adulta.

El placer psicológico de terminar una tarea

En el día a día, muchas obligaciones parecen no tener un final definitivo. Los correos electrónicos se acumulan, las tareas laborales se sustituyen por otras nuevas y las responsabilidades domésticas vuelven a aparecer incluso después de haberlas completado. Frente a esa dinámica, actividades como lavar un vehículo o cortar el césped ofrecen una recompensa inmediata, ya que el resultado puede observarse sin necesidad de esperar a que otra persona lo valore.

Esta sensación está relacionada con el conocido efecto Zeigarnik. Sus experimentos estudiaron cómo las personas recordaban las tareas interrumpidas frente a aquellas que habían podido terminar. Sus resultados contribuyeron a explicar por qué los asuntos pendientes pueden permanecer presentes en nuestra mente y reclamar atención incluso cuando estamos haciendo otras cosas.

La ciencia también respalda los beneficios de la jardinería

La relación entre estas actividades y el bienestar no se limita a las teorías psicológicas. Un experimento publicado en 2011 por investigadoras de Países Bajos estudió a 30 personas que, después de realizar una prueba estresante, fueron divididas en dos grupos. Uno pasó 30 minutos trabajando en el jardín y el otro dedicó ese tiempo a leer en un espacio interior.

Los resultados mostraron que quienes practicaron jardinería experimentaron una recuperación más favorable del cortisol, una hormona relacionada con el estrés, y recuperaron su estado de ánimo positivo. Además, una revisión científica publicada en 2026 que reunió 372 estudios y más de 3,3 millones de participantes encontró una asociación positiva, aunque débil, entre la actividad física doméstica y la salud mental. ￼

En definitiva, lavar el coche, cuidar las plantas o cortar el césped pueden ofrecer algo más que una actividad para pasar el tiempo, ya que permiten desconectar de las obligaciones interminables y experimentar la satisfacción de completar un objetivo. Eso sí, los estudios no demuestran que todas estas tareas tengan el mismo efecto en todas las personas, sino que apuntan a que el movimiento, el progreso visible y la sensación de logro pueden contribuir al bienestar.