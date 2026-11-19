Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho pública la decisión de la FIFA de no permitir una sede conjunta en el País Vasco para el Mundial 2030. Bilbao y San Sebastián aspiraban a presentar una candidatura común y funcionar como sede única en el torneo mundialista. El dirigente federativo español ha confirmado la postura de la FIFA en su visita al Apóstol Santiago, al que ha ofrecido la Copa del Mundo, en la capital gallega.

Esta modificación en los planes iniciales de la candidatura vasca viene motivada por un cambio de parecer en el organismo rector del fútbol mundial. «Se pedía que hubiera una sola sede con dos estadios. FIFA, en este momento, dice que que no, que hay dos sedes en el País Vasco», ha aclarado Louzán. La propuesta conjunta de las dos principales ciudades vascas y sus respectivos estadios trataba de resolver las dudas expresadas por diferentes instituciones de la región al respecto de la viabilidad del proyecto en caso de realizarse en solitario.

Ahora, la pelota está en el tejado de Bilbao y San Sebastián. «Ellos tendrán que decidir», en palabras del presidente de la RFEF. Algunas de las consideraciones a tener en cuenta para ambas ciudades, así como para el resto de sedes, incluye la explotación exclusiva de los estadios durante los 30 días anteriores al primer partido y los siete siguientes a la disputa del último. Una restricción que incluye también a las instalaciones designadas como sedes de entrenamiento, reservadas para el uso de los participantes 14 días antes del inicio y un día después del último partido.

Varios frentes abiertos a cuatro años del Mundial

A menos de cuatro años del inicio del Mundial 2030, la organización del torneo aún tiene varios frentes abiertos. La compleja situación institucional de la FIFA tampoco ha ayudado a resolver varias de las dudas alrededor del torneo, con las elecciones presidenciales de marzo de 2027 en el horizonte. Entre las cuestiones sin resolver destaca la elección de la sede de la final, con Madrid, Barcelona y Casablanca a la espera del veredicto. Rafael Louzán, que volvió a asegurar la pasada semana que «la única hoja de ruta es que la final sea en España», ha definido el próximo Mundial como ·»un gran proyecto, que tiene que ser también un proyecto de país».

Al respecto de las sedes, el presidente de la RFEF ha actualizado la situación de las candidaturas de Vigo y Valencia. Louzán ha desvelado que ambas «están pendientes de que se fije la visita» por parte de la FIFA durante las «próximas semanas». En la RFEF confían en que la organización del Mundial que lidera España sea recordado tanto por su condición de «centenario» como por ser un Mundial «memorable» para la historia del país.