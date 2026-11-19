La selección española ha ofrecido la Copa del Mundo al Apóstol Santiago cuatro meses después de conquistar el Mundial de 2026. La Catedral de Santiago de Compostela ha acogido este jueves una ceremonia solemne encabezada por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, acompañado por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente. «Hoy venimos ante ti, en nombre de la Real Federación Española de Fútbol, para ofrecerte esta Copa del Mundo con gratitud, con humildad y con emoción», aseguró el máximo dirigente federativo. Es la segunda ocasión en la que España realiza esta ofrenda, después de la celebrada tras conquistar su primer Mundial en 2010.

Durante su intervención, Louzán tuvo un recuerdo especial para las víctimas de los accidentes de Adamuz y Urda, así como para Jesús de Miguel. También pidió por las personas que pierden la vida en el mar buscando un futuro mejor y por quienes sufren las consecuencias de la llegada masiva de inmigrantes. La delegación federativa estuvo integrada, además, por el presidente de la Federación Gallega, Pablo Prieto; el director de la Selección, Aitor Karanka; y el director general de la RFEF, Manuel Lalinde. El deán de la Catedral, Manuel Jesús Formoso, recordó que durante la final mundialista se llegó a aplaudir dentro del templo, algo excepcional.

La jornada comenzó en el Pazo de Raxoi, donde el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ejerció como anfitrión en la inauguración oficial de la exposición Reyes del Mundo, que permanecerá abierta hasta el sábado 21 de noviembre. Luis de la Fuente reivindicó el papel de todo el país en la conquista del Mundial, asegurando que el apoyo de los españoles dio muchísima fuerza al equipo. La celebración también incluyó un encuentro con cerca de 7.000 jóvenes deportistas en el Multiusos Fontes do Sar, en una jornada en la que el fútbol español volvió a celebrar una conquista histórica.