Lo de España no era normal. Han hecho falta 44 partidos oficiales, más de tres años y una hora extraordinaria de Inglaterra en el Metropolitano para recordarlo. La Selección perdió 2-3 después de verse tres goles por debajo y acabó buscando un empate que habría alargado la racha. Se quedó a un gol. Luis de la Fuente reconoció la superioridad inglesa durante el partido y, cuando le preguntaron por el final del invicto, puso el foco en quienes lo habían construido. «No tengo más que palabras de orgullo y agradecimiento a los jugadores», dijo.

Thomas Tuchel fue a buscar a España arriba. Sus hombres saltaron sobre Zubimendi y Fabián Ruiz, ganaron los balones divididos y aceleraron en cuanto recuperaron. La Selección tuvo posesiones que acabaron lejos del área de James Trafford y pérdidas que dejaron metros a Inglaterra para correr. Antes del descanso, Harry Kane se metió en el área, provocó el penalti de Cubarsí y lo transformó. El marcador todavía dejaba a España a un gol del empate. En cuatro minutos de la segunda parte, la distancia se hizo enorme.

En el 53, Declan Rice puso un córner y Ezri Konsa cabeceó solo en el área pequeña. En el 57, Bellingham encontró a Ben White y el inglés batió a Unai Simón entre las piernas. La expulsión de Elliot Anderson en el 63 cambió el partido. Con uno más, España pudo instalarse cerca del área inglesa. Oyarzabal marcó de penalti, Nico Williams hizo el 2-3 y Trafford sostuvo a Inglaterra con una doble parada en el tramo final. La reacción tuvo mérito y también dejó una pregunta para De la Fuente: cómo recuperar el control cuando un rival de este nivel le quita la salida por dentro.

Tres títulos mientras cambiaba el equipo

La racha había empezado después de un 2-0 ante Escocia en Glasgow, en el segundo partido de De la Fuente como seleccionador. España volvió a competir en junio de 2023, ganó a Italia y se llevó la Liga de Naciones ante Croacia en los penaltis. Después ganó los siete partidos de la Eurocopa de 2024, volvió a una final de la Liga de Naciones y se proclamó campeona del mundo en 2026. Entre Glasgow y el Metropolitano hubo 37 victorias y siete empates en competición, incluida la final que Portugal ganó en la tanda de penaltis.

Cuesta sostener algo así en una selección, donde los entrenadores tienen unos pocos días para preparar cada ventana y una mala noche puede acabar con un torneo. De la Fuente mantuvo una base con Unai Simón, Laporte, Fabián Ruiz y Oyarzabal mientras daba peso a Lamine Yamal, Nico Williams, Cubarsí o Fermín. El relevo se produjo en partidos que decidían títulos. En Berlín, Nico abrió el marcador ante Inglaterra y Oyarzabal decidió la final. En el Metropolitano, los dos volvieron a marcar contra el mismo rival y esta vez sus goles sirvieron para llevar el partido hasta el último suspiro.

De la Fuente salió del vestuario con la derrota todavía reciente y ganas de volver a ganar la Liga de Naciones. España tendrá que jugar fuera la vuelta de los cuartos tras ceder el liderato del grupo. Ahí está la consecuencia del 2-3. La medida de lo que ha hecho este equipo la dio la propia Inglaterra, que necesitó ponerse 0-3, resistir con diez y agarrarse a su portero para llevarse el partido. De la Fuente, que llevaba desde Glasgow sin pasar por una rueda de prensa así después de un partido oficial decidido en el juego, lo dejó en una frase: «El que venga por detrás que lo mejore».