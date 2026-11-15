Inglaterra puso fin a los 44 partidos invictos de España

Inglaterra puso fin en el Metropolitano a los 44 partidos oficiales consecutivos sin perder de España. El 2-3 cerró una racha que empezó en junio de 2023 y durante la que la Selección de Luis de la Fuente ganó la Liga de Naciones, la Eurocopa y el Mundial. Entre la derrota ante Escocia en Glasgow y la de Madrid quedaron 37 victorias, siete empates, 113 goles a favor y 31 en contra. La última victoria de esa serie había llegado tres días antes, en Praga, con el 0-2 ante la República Checa.

Todo empezó después de Glasgow

Antes de los títulos hubo un 2-0 en Hampden Park. Escocia derrotó a España en marzo de 2023, en el segundo partido de De la Fuente como seleccionador. El equipo tropezó en la clasificación para la Eurocopa y tuvo que esperar hasta junio para volver a competir. Su respuesta llegó en la fase final de la Liga de Naciones. Ganó a Italia en semifinales y levantó el trofeo ante Croacia en los penaltis después de empatar sin goles. Aquel título fue el primero del ciclo y los dos partidos abrieron la cuenta de los 44.

España ganó los encuentros que le quedaban de clasificación y llegó a Alemania con una idea cada vez más clara. De la Fuente conservó una base con Unai Simón, Laporte, Fabián Ruiz y Oyarzabal, e hizo sitio a Lamine Yamal y Nico Williams en las bandas. La Selección seguía queriendo el balón y ahora tenía dos extremos capaces de acelerar el partido en cuanto recibían. Esa mezcla encontró su mejor expresión en el verano de 2024.

Siete victorias para ganar Europa

España ganó los siete partidos de la Eurocopa y marcó 15 goles. Superó a Alemania en la prórroga, remontó ante Francia con un gol de Lamine Yamal y se impuso a Inglaterra en la final de Berlín. Nico Williams abrió el marcador y Oyarzabal decidió el título cuando el partido volvía a estar empatado. Dos años después, fue precisamente Inglaterra la que acabó con la racha en Madrid.

Entre la Eurocopa y el Mundial, España volvió a alcanzar la final de la Liga de Naciones y completó la clasificación mundialista sin perder. En el verano de 2026 llegó la segunda estrella. La Selección ganó a Francia en semifinales y a Argentina en la final. Para entonces, aquella respuesta al tropiezo de Glasgow se había convertido en una etapa con tres títulos. Y la racha siguió después del Mundial. España ganó en Wembley y sumó otras cuatro victorias en el grupo hasta alcanzar los 44 partidos en Praga.

Los 44 oficiales y los 43 con amistosos

La racha tuvo dos cuentas. La de competición se remontaba a Glasgow y llegó a 44 partidos oficiales. La que incluye los amistosos empezó más tarde, porque España perdió 0-1 ante Colombia en Londres en marzo de 2024. Cuatro días después empató 3-3 con Brasil y desde ahí encadenó 43 encuentros sin perder hasta el duelo del Metropolitano.

El dato que mejor explica esos tres años está en cómo se repartieron los resultados. España ganó 37 veces y marcó más de dos goles y medio por partido durante la serie oficial. También supo defender ventajas cortas, como en Praga, donde el segundo gol llegó en el descuento. Tres días después, en casa y ante el mismo rival al que había ganado en Berlín y Wembley, llegó la primera derrota oficial desde Glasgow.