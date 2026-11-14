Louzán lo deja claro: «Que España organice la final del Mundial 2030 es innegociable»

Rafael Louzán sigue convencido de que España debe ser sede de la final del Mundial. En unas semanas muy tensas con la FIFA sobre la sede del partido más visto del mundo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) intervino este viernes en el XX Congreso Nacional de Derecho Deportivo y analizó los retos de la organización del torneo, defendiendo que es «innegociable» que la final del torneo se dispute en España.

Louzán describió el reto de organizar la cita de dentro de cuatro años como «una magnífica oportunidad para España». «Todos estamos llamados a sumar», afirmó confiando en que el país ofrezca «lo mejor». «Nuestra enorme capacidad organizativa y garantía de éxito para convertir la cita en el Mundial de la sostenibilidad», dijo.

En diálogo con los asistentes al Congreso celebrado en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, Louzán calificó el momento deportivo del fútbol en España como «el mejor de su historia después de ganarlo prácticamente todo durante los últimos dos años», subrayando la importancia de que «con la actual gestión de la RFEF todos los actores importantes han podido sentarse a la misma mesa y llegar a importantes acuerdos yendo todos a una».

El presidente de la RFEF explicó que la «confianza y estabilidad» en la gestión se materializó en decisiones como la renovación del seleccionador Luis de la Fuente hasta el año 2032 o la labor de sumar al trabajo de las federaciones territoriales la labor de importantes actores como LaLiga, la Liga F o la Asociación de Futbolistas Españoles.

Apoyado en el estudio de impacto económico y social elaborado por la prestigiosa consultora PwC, Louzán explicó que la organización del Mundial 2030 supondrá para España un superávit económico de 3.400 millones de euros, atrayendo la visita de casi 1,5 millones de turistas y generando unos 90.000 puestos de trabajo.

Louzán no dejó escapar la oportunidad de mandar un mensaje claro sobre la final del Mundial 2030, que organizan también Portugal y Marruecos, la gran incógnita de la que todo el mundo habla. El presidente de la RFEF dejó claro que «es un punto innegociable». «España debe por múltiples razones organizar ese partido y eso es algo sobre lo que no debería haber habido siquiera debate», dijo.

Por otro lado, el máximo dirigente de la Federación pidió paciencia hasta saber el número de sedes definitivas para la disputa de los encuentros de un Mundial que permitirá a España «tener no sólo la mejor liga del mundo, sino también los mejores estadios, haciendo así del fútbol el mejor camino para llevar a todo el planeta la Marca España».