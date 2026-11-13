El Mundial de España encuentra en Feijóo el respaldo que le falta con Sánchez

El Mundial de España ha encontrado en Alberto Núñez Feijóo un respaldo político que hasta ahora le ha faltado en Pedro Sánchez. El líder del PP ha defendido que el país debe hacer valer su peso en la organización del campeonato de 2030 y pelear por la final frente a Marruecos. Su intervención tiene alcance porque la discusión ya va más allá de los estadios. Marruecos defiende sus aspiraciones con su Gobierno al frente. En España, la voz política más firme en este debate ha salido de la oposición.

Feijóo ha puesto sobre la mesa una pregunta que el Ejecutivo debería responder. Qué papel quiere España en el Mundial que se ha comprometido a organizar junto a Portugal y Marruecos. La final concentra la atención, pero la cuestión de fondo es cuánto peso está dispuesto a ejercer el Gobierno para defender los intereses del país. Compartir la organización obliga a negociar. También permite fijar una posición propia antes de sentarse a hacerlo.

La parte del Mundial que depende del Gobierno

Para celebrar un Mundial hacen falta compromisos en seguridad, transporte e infraestructuras que sólo pueden asumir las administraciones. Un estadio puede reunir las condiciones para una final, pero el partido moviliza a una ciudad entera. La FIFA necesita garantías sobre los accesos, la llegada de los aficionados y la capacidad para coordinar los servicios públicos. El Gobierno tiene margen para intervenir precisamente porque buena parte de esas garantías dependen de él.

Ahí cobra sentido la intervención de Feijóo. Desde la oposición puede defender públicamente qué papel debería exigir España y hasta dónde estaría dispuesto a sostener esa posición si llega a gobernar. Sánchez ya dispone de los instrumentos para hacerlo. La diferencia está en que el líder del PP ha convertido la final en una cuestión política mientras el Ejecutivo ha dejado buena parte de la exposición pública en manos del fútbol.

Marruecos ofrece rebajas fiscales y Sánchez, comisiones

Mientras Marruecos ofrecía rebajas fiscales para facilitar la organización del Mundial 2030, el Gobierno de Pedro Sánchez articulaba su participación a través de una comisión interministerial y varios grupos de trabajo. La Federación tiene voz, pero carece de voto en esa comisión. Las decisiones sobre qué compromisos puede asumir España en materia de infraestructuras, transporte o seguridad corresponden al Ejecutivo.

La diferencia se aprecia en lo que cada país lleva a la negociación. Marruecos ha puesto sobre la mesa medidas fiscales concretas para reforzar su posición ante la FIFA. En España, los anuncios sobre la creación de comisiones han tenido más visibilidad que los compromisos que el Gobierno ha hecho públicos para defender la final. Feijóo ya ha dicho que quiere ese partido en España. Si llega a la Moncloa, podrá dar contenido a ese respaldo con medidas que acompañen la candidatura.

El mensaje de Louzán a la FIFA

Las palabras de Feijóo llegaron antes de que Rafael Louzán defendiera ante la FIFA que la final debe disputarse en España. No obstante, el mandatario siempre ha dejado claro que la final se debe jugar en España, por lo tanto, se puede afirmar que el presidente de la Federación mantiene la línea que ha seguido desde que situó públicamente aquí el partido decisivo. Su intervención ante el organismo y la del líder del PP discurren por cauces distintos. Louzán traslada la posición española en las conversaciones con la FIFA. Feijóo reclama que esa aspiración tenga también una defensa política.

Marruecos hace tiempo que le ha dado ese rango. Su Gobierno respalda la aspiración de llevar la final al futuro estadio Hassan II, en el área de Casablanca. El proyecto tiene detrás a un país que ha situado el partido por el título entre sus objetivos. La comparación deja al descubierto la principal carencia española. Hay estadios con argumentos para competir, pero falta una posición del Ejecutivo expresada con la misma claridad.

El Bernabéu y la baza española

El Santiago Bernabéu es uno de los grandes argumentos de España. La FIFA ha podido inspeccionar un estadio que ya está en funcionamiento y comprobar sobre el terreno qué puede ofrecer para una cita de esa magnitud. Joan Laporta también reclama la final para el Camp Nou. Esa competencia interna puede seguir su curso mientras España defiende ante los demás anfitriones que el partido se juegue en el país.

La FIFA tendrá la última palabra y deberá valorar las condiciones de cada recinto. A Sánchez le corresponde decidir qué posición quiere defender su Gobierno antes de que llegue ese momento, si lo estima oportuno, antes del 29-N, día de las elecciones generales. Veremos si habla al respecto durante la campaña. Marruecos ya ha dejado clara la suya. Feijóo ha dicho en voz alta qué papel quiere para España en el Mundial que va a organizar y su apuesta decidida si llega a la Moncloa.