El balance de la visita de la FIFA a España: Valencia cerca de entrar, País Vasco peligra y Sevilla tiene deberes

El mapa de las sedes españolas para el Mundial 2030 está cada vez más cerca de definirse y Bilbao y San Sebastián se alejan de la organización del campeonato. Las exigencias económicas y organizativas de la FIFA han complicado la continuidad de ambas ciudades, que habían planteado una fórmula para compartir sede y repartir los gastos.

Sin embargo, el organismo internacional no contempla excepciones y ha transmitido que todas las candidaturas deben cumplir las mismas condiciones. La posición de la FIFA es firme y no está dispuesta a rebajar sus requisitos para mantener a ciudades que no quieran asumir todos los compromisos. La posibilidad de que el País Vasco se quede sin partidos del Mundial es cada vez más real.

La propuesta vasca pasaba por convertir San Mamés y Anoeta en una única sede compartida, una solución que permitiría reducir los elevados costes de organización. Sin embargo, la FIFA ha rechazado esta posibilidad y considera que cada sede debe cumplir individualmente todas las exigencias establecidas.

El organismo internacional tampoco quiere aumentar el número de ciudades organizadoras, ya que una mayor dispersión de partidos implica más gastos y mayores dificultades logísticas. La postura es clara y las ciudades que quieran formar parte del Mundial deberán aceptar las condiciones sin excepciones. En este escenario, Bilbao y San Sebastián no parecen dispuestas a asumir las exigencias actuales, lo que abre la puerta a nuevos cambios en el reparto de partidos.

Valencia gana fuerza y Vigo espera su oportunidad

La gran beneficiada de esta situación puede ser Valencia. La candidatura del Nou Mestalla ha ganado fuerza y su incorporación al mapa del Mundial 2030 se considera cada vez más cercana. La ciudad valenciana aparece como una de las principales alternativas para completar las sedes españolas, aunque deberá acreditar que cumple los requisitos de la FIFA y que las obras de su estadio avanzan según los plazos previstos. Su entrada permitiría reforzar la candidatura española después de las renuncias que se han producido durante el proceso.

Distinta es la situación de Vigo, que por el momento no aparece entre las principales opciones para albergar partidos. Sin embargo, la posible caída definitiva de Bilbao y San Sebastián podría abrir una nueva oportunidad para la ciudad gallega. Balaídos sigue siendo una alternativa en caso de que el norte de España pierda representación en el Mundial, aunque su candidatura no cuenta actualmente con la misma fuerza que la de Valencia.

Sevilla y Canarias, las últimas inspecciones

La FIFA también mantiene importantes exigencias sobre otras candidaturas españolas. Una de las que más trabajo tiene pendiente es Sevilla, especialmente en lo relacionado con los accesos y las infraestructuras que rodean al estadio de La Cartuja. La ciudad andaluza deberá resolver diferentes cuestiones para garantizar que cumple las condiciones necesarias para organizar partidos del Mundial. Por su parte, Canarias también está pendiente de completar el proceso de evaluación.

Precisamente, Sevilla y Canarias serán las últimas sedes españolas que inspeccionará la FIFA. El organismo internacional continuará posteriormente su recorrido por Portugal y Marruecos antes de regresar a España para completar las visitas pendientes. El objetivo es disponer de una evaluación detallada de todas las candidaturas antes de tomar una decisión definitiva sobre el reparto de partidos.

Madrid, Barcelona y Zaragoza cumplen

Mientras otras ciudades siguen pendientes de resolver diferentes cuestiones, Madrid, Barcelona y Zaragoza han superado satisfactoriamente las evaluaciones de la FIFA. Las tres ciudades cumplen con las exigencias del organismo internacional y sus candidaturas avanzan sin contratiempos de cara al Mundial 2030. Tanto los estadios como los proyectos organizativos presentan las garantías necesarias para formar parte del campeonato, por lo que su presencia en el mapa de sedes españolas no genera preocupación.

En el caso de Madrid, tanto el Santiago Bernabéu como el Metropolitano cuentan con el visto bueno en esta fase del proceso. Lo mismo sucede con Barcelona, que mantiene sus aspiraciones con el Camp Nou y el RCDE Stadium, mientras que Zaragoza también avanza con su proyecto de la Nueva Romareda.

Las tres ciudades se encuentran en una situación favorable y, a diferencia de Bilbao, San Sebastián o Sevilla, no presentan actualmente obstáculos relevantes para continuar adelante. La FIFA seguirá completando sus inspecciones, pero Madrid, Barcelona y Zaragoza tienen los deberes hechos.

Las sedes se conocerán en primavera

La decisión sobre las sedes del Mundial 2030 no llegará de inmediato. La FIFA tiene previsto comunicar el mapa definitivo durante la próxima primavera, después de sus elecciones y una vez completado el proceso de inspecciones. Hasta entonces, las ciudades aspirantes tendrán margen para resolver los problemas detectados y acreditar que pueden asumir los compromisos exigidos.

Eso sí, la elección de las sedes no supondrá conocer dónde se disputará la final del Mundial. Esa decisión se anunciará más adelante y seguirá su propio proceso. España mantiene su aspiración de organizar el partido decisivo, con el Santiago Bernabéu como principal apuesta, mientras Marruecos continúa defendiendo su candidatura. Antes de resolver esa batalla, la FIFA deberá decidir qué ciudades formarán parte definitivamente del campeonato de 2030.