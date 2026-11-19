Ya es oficial. Gianni Infantino tendrá oposición para seguir al frente de la FIFA. Después de más de una década en el poder, el dirigente suizo-italiano deberá afrontar unas elecciones en las que no será el único aspirante a la presidencia del máximo organismo del fútbol mundial. La FIFA ha anunciado oficialmente que ha recibido tres candidaturas para los comicios que se celebrarán el próximo 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. Junto al actual presidente aparecen Philippe Diallo y Kohzo Tashima, dos dirigentes que aspiran a poner fin a su etapa al frente de la institución.

Infantino preside la FIFA desde febrero de 2016, cuando llegó al cargo tras la salida de Joseph Blatter. Desde entonces, ha consolidado su posición dentro del organismo y ha impulsado importantes transformaciones en el calendario internacional, como la ampliación del Mundial a 48 selecciones y la creación del nuevo Mundial de Clubes. Decisiones que también han provocado críticas por el aumento de partidos y la sobrecarga del calendario. Ahora, Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, y Tashima, expresidente de la Federación Japonesa, plantean dos alternativas a su continuidad.

Dos aspirantes frente a Infantino

La presentación de estas candidaturas abre un escenario de competencia electoral para Infantino, que fue reelegido sin oposición en 2019 y 2023. El dirigente tendrá que afrontar esta vez la presencia de otros dos aspirantes, aunque todavía queda por comprobar si ambos superan los requisitos establecidos por la FIFA. El organismo ha confirmado que las candidaturas serán remitidas a la comisión electoral, encargada de examinar la documentación y determinar quiénes pueden participar definitivamente en los comicios.

El proceso electoral fue convocado por el Consejo de la FIFA el pasado 29 de abril y contempla que los candidatos admitidos se conozcan, como muy tarde, el 18 de febrero de 2027. Será entonces cuando quede configurada oficialmente la lista de aspirantes que podrán concurrir al 77.º Congreso de la FIFA, previsto para el 18 de marzo en Rabat. Hasta ese momento, las tres candidaturas deberán superar los controles establecidos en los Estatutos y en el Reglamento de Gobernanza del organismo.

Una década de Infantino al frente de la FIFA

La cita electoral llegará después de once años de Infantino en la presidencia. Durante este periodo, el dirigente ha reforzado la expansión comercial y deportiva de las competiciones organizadas por la FIFA, pero también ha recibido críticas por su modelo de gestión, la concentración de poder y el impacto de sus reformas en el calendario de clubes y selecciones. Especialmente controvertida ha resultado la ampliación de las competiciones internacionales, que ha intensificado el debate sobre el descanso de los futbolistas y la saturación del calendario.

Las elecciones de marzo de 2027 permitirán conocer si Infantino mantiene el respaldo de las federaciones miembro o si alguna de las candidaturas alternativas consigue reunir los apoyos necesarios. Por primera vez en sus procesos de reelección, el actual presidente ha recibido competencia formal en la fase de presentación de candidaturas. Una circunstancia que introduce un elemento nuevo en una institución que lleva más de diez años bajo su dirección y cuyo futuro volverá a decidirse en las urnas.