Trabajar como pastor sigue siendo para muchos una profesión asociada a otra época, a una vida sacrificada y, sobre todo, a un oficio para el que parece que no hace falta demasiada preparación. Nerea conoce bien esa imagen porque lleva años trabajando con un rebaño de más de 400 ovejas y sabe todo lo que implica hacerse responsable de los animales cada día. Ordeñar, pastorear, controlar su alimentación o detectar un problema de salud forman parte de su jornada, para la que se requiere tener experiencia y conocimientos.

Su testimonio, recogido por el creador de contenido Gastón Marotta, también descubre otra realidad que se conoce menos dentro del medio rural, ya que mientras en muchos pueblos se habla de despoblación y falta de oportunidades, en su entorno necesitan trabajadores y no consiguen cubrir todos los puestos. «En la cooperativa buscan un mínimo de cuatro o cinco personas», explica. El problema no es únicamente encontrar a alguien dispuesto a trabajar. También hace falta que pueda vivir allí.

Nerea, joven ganadera y pastora con 400 ovejas: «Es un trabajo altamente cualificado, aunque no lo parezca»

Nerea distingue entre dos conceptos que suelen utilizarse como si fueran lo mismo. Para ella, ganadero es quien posee los animales y asume la responsabilidad de la explotación, mientras que el pastor es quien desarrolla el trabajo diario con el rebaño. En su caso hace las dos cosas y es por ello que rechaza la idea de que cualquier persona pueda incorporarse a una explotación y ponerse a trabajar sin conocimientos previos. «Es un trabajo altamente cualificado, aunque no lo parezca», insiste. El manejo de los animales exige aprender a interpretar su comportamiento, conocer sus necesidades y saber reaccionar cuando ocurre algo fuera de lo habitual.

Buena parte de ese conocimiento se ha transmitido tradicionalmente dentro de las familias. Nerea recuerda cómo los mayores de los pueblos sabían hacer multitud de tareas porque habían crecido entre animales y trabajando en el campo. Lo habían aprendido desde pequeños y muchas veces ni siquiera eran conscientes del valor de todo lo que sabían. Ella llegó a la ganadería después de probar otros caminos. Había sido buena estudiante y pasó por estudios relacionados con Artes y Matemáticas antes de plantearse trabajar con las ovejas. La explotación procedía de su familia. Su padre había comenzado en los años 80 con alrededor de 60 animales.

Una jornada que empieza con el ordeño

El trabajo comienza por la mañana y se repite todos los días del año porque los animales necesitan atención con independencia de que sea lunes, domingo o festivo. Una de las primeras tareas es el ordeño, uno de los momentos más delicados de la jornada. En aproximadamente una hora pueden ordeñar unas 190 ovejas mediante una máquina que reproduce la succión de los corderos. La leche pasa después a unos tanques donde se mantiene a cuatro grados hasta que es recogida para trasladarla a la quesería.

Después llega el pastoreo y ahí los perros se convierten en compañeros imprescindibles. «Si estoy sola, sin perro es imposible», reconoce Nerea. Explica además que combina perros con características distintas porque cada uno responde mejor ante determinadas situaciones.

«Hay mucho trabajo», pero falta vivienda en los pueblos

La falta de empleo suele aparecer como una de las razones que explican por qué los jóvenes abandonan las zonas rurales, pero la experiencia de Nerea muestra otra cara del problema. «Hay mucho trabajo», asegura, y pone como ejemplo su cooperativa, donde necesitan incorporar al menos a cuatro o cinco personas. Conseguir trabajadores, sin embargo, se complica cuando llega el momento de encontrarles una casa. Nerea considera la vivienda uno de los grandes obstáculos para atraer nuevos vecinos. Muchas casas llevan años cerradas, algunas están prácticamente derruidas y otras pertenecen a varios herederos, lo que complica su venta o alquiler.

También existe, según explica, cierta resistencia de algunos propietarios a alquilar viviendas que únicamente utilizan unas semanas al año. De este modo, puede existir una oferta de empleo y personas interesadas en aceptarla, pero faltar algo tan básico como un lugar en el que instalarse.

Una vida ligada a más de 400 ovejas

Nerea no intenta presentar su profesión como una vida idílica. Las jornadas dependen de las necesidades de los animales y los días malos existen como en cualquier otro trabajo. Tampoco comparte, sin embargo, la idea de que dedicarse a la ganadería implique necesariamente vivir esclavizado. Su relación con el campo responde a una elección que tomó después de conocer otras formas de vida.

Ahora es responsable de un rebaño de más de 400 ovejas y reivindica precisamente el conocimiento que exige hacerlo bien. Pero además, para que otras personas puedan incorporarse al sector no basta, sin embargo, con ofrecerles un puesto. Como advierte Nerea al hablar de las vacantes que siguen sin cubrirse, antes necesitan encontrar dónde vivir.