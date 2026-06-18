La oferta de trabajo en el campo que está dando la vuelta a España: 2.000 euros al mes y dos días libres a la semana

El grupo Tragsa ha hecho pública una oferta de trabajo que se ha hecho viral en España. En concreto, se buscan tres pastores para proteger a los rebaños de ovejas de los osos en las montañas de Hecho y Ansó, que están situadas en el Pirineo aragonés. Se ofrecen 2.000 euros al mes, además de transporte y alojamiento para desarrollar la actividad entre los meses de julio y noviembre. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre la oferta viral de trabajo como pastor.

El campo sigue siendo un motor de España, pese a que las políticas del Gobierno de Sánchez sigan poniendo trabas a los profesionales de este sector, que sigue en pie de guerra por el último acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Esta firma ha llevado a numerosas propuestas de los productores europeos, ya que denuncian una competencia desleal por la entrada masiva de productos extracomunitarios que no están obligados a cumplir con las estrictas normas en materia sanitaria, ambiental y laboral que impone la Unión Europea.

Pese a todos los problemas, el campo sigue adelante en España y buena prueba de ello es la última oferta de trabajo que se ha hecho viral en nuestro país. El grupo Tragsa busca tres pastores para cuidar y proteger a las ovejas del Pirineo aragonés de los osos que habitan en la zona. El sueldo que se ofrece son 2.000 euros al mes, además de alojamiento y transporte. El periodo de tiempo en el que se desarrollaría esta actividad sería entre los meses de julio y septiembre.

Así es la oferta de trabajo

«¡Se buscan tres pastores de montaña!». Así anunció el Grupo Tragsa la oferta de empleo que se ha hecho viral en España y que está pensada para proteger rebaños de 1.000, 1.500 y 2.500 ovejas y protegerlas de los osos que habitan en las montañas de Hecho y Ansó, que están situadas en el Pirineo aragonés.

Las condiciones son 20 días de trabajo al mes, que incluyen 5 días de trabajo y 2 libres por semana. También pueden ser acumulables, según el acuerdo con los ganaderos. El sueldo es de 2.000 euros mensuales entre los meses de julio y septiembre. Tragsa también informa que proporciona móvil satelital y todoterreno. Por lo que respecta al alojamiento, se ofrecen refugios de montaña (algunos acondicionados y otros no; recomendable visitarlos previamente).

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Así es la oferta de trabajo que ofrece 2.000 euros al mes para tres pastores en el Pirineo aragonés:

Lugar: montañas de Hecho y Ansó.

montañas de Hecho y Ansó. Fechas: de julio a octubre o noviembre.

de julio a octubre o noviembre. Jornada: 20 días de trabajo al mes (5 días de trabajo por semana).

20 días de trabajo al mes (5 días de trabajo por semana). Descanso: 2 libres por semana o acumulables según acuerdo con los ganaderos.

2 libres por semana o acumulables según acuerdo con los ganaderos. Sueldo: 2.000 euros al mes.

2.000 euros al mes. Rebaños: 1.000, 1.500 y 2.500 ovejas.

1.000, 1.500 y 2.500 ovejas. Alojamiento: Refugios de montaña (algunos acondicionados y otros no).

Refugios de montaña (algunos acondicionados y otros no). Transporte: Todoterreno (previsiblemente).

Los requisitos que se piden para acceder a este puesto de trabajo son los siguientes: