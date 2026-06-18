La oferta de trabajo en el campo que está dando la vuelta a España: 2.000 euros al mes y dos días libres a la semana
La oferta de trabajo viral en España con un sueldo de 2.000 euros al mes
El grupo Tragsa ha hecho pública una oferta de trabajo que se ha hecho viral en España. En concreto, se buscan tres pastores para proteger a los rebaños de ovejas de los osos en las montañas de Hecho y Ansó, que están situadas en el Pirineo aragonés. Se ofrecen 2.000 euros al mes, además de transporte y alojamiento para desarrollar la actividad entre los meses de julio y noviembre. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre la oferta viral de trabajo como pastor.
El campo sigue siendo un motor de España, pese a que las políticas del Gobierno de Sánchez sigan poniendo trabas a los profesionales de este sector, que sigue en pie de guerra por el último acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Esta firma ha llevado a numerosas propuestas de los productores europeos, ya que denuncian una competencia desleal por la entrada masiva de productos extracomunitarios que no están obligados a cumplir con las estrictas normas en materia sanitaria, ambiental y laboral que impone la Unión Europea.
Pese a todos los problemas, el campo sigue adelante en España y buena prueba de ello es la última oferta de trabajo que se ha hecho viral en nuestro país. El grupo Tragsa busca tres pastores para cuidar y proteger a las ovejas del Pirineo aragonés de los osos que habitan en la zona. El sueldo que se ofrece son 2.000 euros al mes, además de alojamiento y transporte. El periodo de tiempo en el que se desarrollaría esta actividad sería entre los meses de julio y septiembre.
Así es la oferta de trabajo
«¡Se buscan tres pastores de montaña!». Así anunció el Grupo Tragsa la oferta de empleo que se ha hecho viral en España y que está pensada para proteger rebaños de 1.000, 1.500 y 2.500 ovejas y protegerlas de los osos que habitan en las montañas de Hecho y Ansó, que están situadas en el Pirineo aragonés.
Las condiciones son 20 días de trabajo al mes, que incluyen 5 días de trabajo y 2 libres por semana. También pueden ser acumulables, según el acuerdo con los ganaderos. El sueldo es de 2.000 euros mensuales entre los meses de julio y septiembre. Tragsa también informa que proporciona móvil satelital y todoterreno. Por lo que respecta al alojamiento, se ofrecen refugios de montaña (algunos acondicionados y otros no; recomendable visitarlos previamente).
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Así es la oferta de trabajo que ofrece 2.000 euros al mes para tres pastores en el Pirineo aragonés:
- Lugar: montañas de Hecho y Ansó.
- Fechas: de julio a octubre o noviembre.
- Jornada: 20 días de trabajo al mes (5 días de trabajo por semana).
- Descanso: 2 libres por semana o acumulables según acuerdo con los ganaderos.
- Sueldo: 2.000 euros al mes.
- Rebaños: 1.000, 1.500 y 2.500 ovejas.
- Alojamiento: Refugios de montaña (algunos acondicionados y otros no).
- Transporte: Todoterreno (previsiblemente).
Los requisitos que se piden para acceder a este puesto de trabajo son los siguientes:
- Experiencia en pastoreo de montaña (terrenos exigentes física y técnicamente).
- Perro carea propio (aunque los ganaderos dispondrán de algunos, no se garantiza).
- Muchas ganas, compromiso y capacidad de adaptación.