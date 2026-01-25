La inédita oferta de trabajo de la Armada de EEUU en la Base de Rota: dependiente por 20 dólares la hora

La Base Naval de Rota es una de las bases militares en las que se puede trabajar y para la que de hecho se anuncia ahora una oferta de trabajo bastante particular. No es para nada, un empleo técnico o una plaza vinculada a operaciones militares. El portal oficial USAJOBS, donde el Gobierno de Estados Unidos publica ofertas para trabajos en sus bases militares de todo el mundo, anuncia ahora un vacante para trabajar como dependiente en el comisariato de la base, con un salario que supera los 20 dólares por hora. Un anuncio que llama la atención ya que, aunque no lo pensemos, las instalaciones estadounidenses mantienen procesos de contratación activos durante todo el año, siempre bajo sus propias normas y exigencias.

La oferta puede resultar curiosa para cualquier persona que viva cerca de Rota, especialmente porque describe un trabajo cotidiano, similar al de cualquier supermercado, pero dentro de un enclave militar internacional y bajo una serie de requisitos que son muy concretos. Lo que se ofrece en este caso, es un empleo estable, de carácter permanente, con múltiples turnos y sin necesidad de formación específica previa. Aun así, el acceso está muy limitado y no funciona como una bolsa laboral abierta al público general en España. Este tipo de anuncios, aparecen como decimos en el portal USAJOBS y requieren documentación concreta, además de estar dirigidos a colectivos muy determinados como personal federal, familiares de militares destacados o ciudadanos estadounidenses que cumplan los requisitos legales para trabajar en instalaciones de su país en el extranjero.

La inédita oferta de trabajo en la Base de Rota

La oferta de trabajo para la base de Rota pertenece al grupo laboral 6914, dentro del área de operaciones de tienda, y la convocatoria está abierta además por un amplio periodo ya que se abrió el pasado 6 de octubre y sigue abierta hasta el 5 de octubre de 2026. El salario propuesto oscila entre 20,65 y 24,11 dólares la hora, una cifra que sorprende al superar con holgura los sueldos habituales en empleos similares fuera del recinto militar.

La plaza es de carácter permanente y puede cubrir tanto jornadas completas como parciales, según las necesidades del comisariato. No requiere autorización de seguridad ni pruebas de drogas y está catalogada como posición de riesgo bajo. Eso sí, exige disponibilidad absoluta para trabajar en cualquier turno: mañanas, tardes, noches, fines de semana y festivos.

Las funciones para este trabajo

Aunque el contexto sea singular, las tareas son las de un dependiente o reponedor:

Recepción de suministros, equipos y productos perecederos o no perecederos.

Manejo de transpaletas y equipos básicos para descargar mercancía.

Verificación de envíos y reporte de cualquier discrepancia.

Colocación del stock en zonas temporales o estanterías finales.

Reposición continua, rotación de productos y etiquetado con precios generados por ordenador.

Limpieza de derrames, orden de estanterías y cumplimiento de las normas de saneamiento establecidas por la agencia.

El trabajo implica esfuerzo físico constante: caminar, agacharse, mover cajas de hasta 18 kilos y, en ocasiones, manipular cargas mayores con ayuda. Las condiciones de temperatura pueden variar al pasar de zonas climatizadas a cámaras refrigeradas o áreas de carga al aire libre.

Quién puede presentarse realmente

Aunque el empleo esté en Cádiz, no está disponible para la población española en general. La convocatoria restringe la participación a categorías laborales muy concretas del Gobierno de Estados Unidos, entre ellas:

Empleados federales en servicio competitivo.

Veteranos y determinados familiares con derecho preferente.

Personal civil del Departamento de Defensa.

Cónyuges de militares.

Familiares de empleados federales destinados en el extranjero.

Personas con discapacidad bajo el Anexo A.

Además, en algunos casos se exige residir físicamente en la zona de desplazamiento local, algo que afecta sobre todo a solicitantes procedentes de Italia o el Reino Unido. Para cualquier candidato, también se requiere ser ciudadano estadounidense, cumplir con los requisitos de visado aplicables y superar los controles administrativos propios del Departamento de Defensa.

Es decir, aunque el puesto esté en la provincia de Cádiz, el público español no puede optar a él salvo contadas excepciones vinculadas a personal norteamericano o a su estructura civil.

Condiciones, beneficios y particularidades del empleo

La plaza no incluye gastos de reubicación ni pago de traslado, y quienes residan en el extranjero deberán asumir por su cuenta la atención médica si viajan con familiares. En algunos casos pueden concederse ayudas como alojamiento gubernamental o subsidios de vivienda, pero siempre según la normativa estadounidense en áreas extranjeras.

Se trata de un destino con una duración inicial de 36 meses y forma parte del área profesional de Gestión de Suministros. La base también advierte de que el acceso de familiares a servicios médicos o educativos dependerá de disponibilidad y de los acuerdos internacionales vigentes.

Cómo se solicita la plaza

Quien cumpla las condiciones debe presentar la candidatura a través de USAJOBS, completar un cuestionario y adjuntar la documentación correspondiente. El currículum no puede superar las dos páginas y debe detallar horas trabajadas, experiencia específica y todos los elementos que demuestren la capacidad para desempeñar el puesto sin supervisión adicional. El proceso incluye verificación de datos, revisión de méritos y posible exclusión si se detecta información inexacta.

No se trata, por tanto, de un proceso sencillo ni comparable al de una oferta laboral pública en España. Opera con las reglas del Gobierno estadounidense y con requisitos que muchas veces dejan fuera a quienes no formen parte del ámbito federal norteamericano aunque resulta curioso conocer este tipo de ofertas, cómo se anuncian y también el hecho de que para ser dependiente el sueldo es bastante bueno.