El capitán de la Guardia Civil en prisión por narcotráfico declara al juez que hizo de agente corrupto

Jesús Fernández Bolaño, ex capitán de la Guardia Civil en el Puerto de Valencia y en prisión por narcotráfico, ha declarado voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional que hizo de agente corrupto en una operación policial.

El 4 de diciembre de 2024, un alto cargo de la Guardia Civil fue detenido en una operación contra el narcotráfico. El caso fue desvelado por OKDIARIO y Jesús Fernández Bolaño ingresó en prisión provisional en la cárcel de Estremera (Madrid).

La Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 1 asumió la investigación, en coordinación con la Fiscalía Antidroga, y el capitán ha ido a declarar este martes 10 de marzo. La comparecencia ha durado más de una hora.

Fuentes judiciales aseguran que ha contado todo desde el principio hasta el fin y ha explicado que él trabajó mucho como policía corrupto para dar coartadas a la UCO, y que eso es lo que le ha complicado la vida.

Ha explicado que las llamadas sospechosas eran en realidad con gente de la UCO hablando de droga en el marco de operaciones propias. También ha asegurado que tenía varios teléfonos móviles para ocultar parte de su vida personal.

Su letrado, el penalista Vicente Sanmartín, del despacho Sanmartín Abogados, ha explicado que ha contestado a todas las partes con sinceridad y que ha detallado todo perfectamente.

Relación con los narcos

Jesús Fernández Bolaño también ha dado explicaciones sobre su relación con los narcos. En el sumario de la causa aparecen fotografías y viajes con ellos, especialmente con uno que se llama Guillermo Tormo, de quien dice que es «su amigo».

Bolaño y Tormo han viajado a Latinoamérica. El capitán de la Guardia Civil ha explicado que él iba a dar cursos de prevención de drogas, financiados por la Unión Europea, y que allí se encontraba con Tormo, que estaba de vacaciones. Ha admitido que salían de fiesta juntos.

Fuentes judiciales aseguran que también ha explicado el resto de viajes que aparecen en el sumario y sostiene que se han equivocado cuando dicen que él estuvo en Castellón. «En realidad fue un viaje a Málaga donde estaba haciendo una operación y allí coincidí con Guillermo Tormo», ha expuesto en sede judicial.

Y prosigue: «No hubo ningún viaje relacionado con hachís ni nada parecido, todo son invenciones, si Guillermo hubiera hecho algo ilegal en algún momento, lo habría detenido, pero nunca vi nada ilegal».

El capitán de la Guardia Civil, además, ha dejado claro que hacía uso de un piso que tenía alquilado Guillermo Tormo porque era de un amigo en común.

Reconoce operaciones mercantiles

Jesús Fernández Bolaño ha reconocido al juez que, éticamente, puede haber actuado mal porque hizo operaciones mercantiles con las que ganó dinero. Sus operaciones estaban relacionadas con temas textiles y con una empresa de seguridad en Perú. «No debería haberlo hecho éticamente, pero hay cero relación con el tráfico de drogas», ha explicado en sede judicial.