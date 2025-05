Las fotos del jefe de la Guardia Civil del Puerto de Valencia con narcos: «Voy de uniforme, me escondéis»

Jesús Fernández Bolaño, ex jefe de la Guardia Civil en el Puerto de Valencia detenido por narcotráfico, se reunía a diario con los narcos, según se desprende de las fotografías del sumario de la causa, que se investiga en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El capitán del Instituto Armado llegaba a los encuentros, en ocasiones, con el uniforme de la Guardia Civil. Pedía que se le ocultase cuando acudía a las citas uniformado, tal y como se puede comprobar en los pinchazos telefónicos del pasado 3 de enero de 2024.

Fernández Bolaño hablaba con un receptor llamado Héctor al que le pedía una mesa para comer en un restaurante de Valencia. «Oye, ¿tienen mesa para ir a comer? Irán 3 o 4 personas. Voy de uniforme, me escondes por ahí, ¿no?», le solicita el ex jefe del Puerto de Valencia, a lo que Héctor responde: «Arriba en el reservado, no te preocupes».

«Venga pues en un rato voy para allá», zanjaba Jesús Fernández Bolaño para posteriormente reunirse en el establecimiento con miembros de la organización.

«La llamada revela la intención del capitán Jesús Fernández Bolaño de ocultarse a la vista del público mientras viste uniforme oficial, sugiriendo conocimiento de la irregularidad de su conducta y la necesidad de mantener discreción en sus actividades fuera del servicio», concluyen los investigadores en un informe policial recogido por este periódico.

A las reuniones en coche oficial

Las fotografías también muestran cómo Jesús Fernández Bolaño acudía a los encuentros en el coche oficial del parque móvil de la Guardia Civil. Las vigilancias muestran que después accedía al cuartel con este mismo vehículo.

Los investigadores también han identificado como llega incluso a trasladar al narcotraficante Guillermo Tormo en un vehículo oficial rotulado. No obstante, casi siempre utilizan cada uno su coche por seguridad para evitar ser captados durante las vigilancias.

La relación con Tormo

Los investigadores de la unidad de asuntos internos de la Guardia Civil esgrimen que es «incuestionable» la estrecha relación personal observada entre Jesús Fernández Bolaño y Guillermo Tormo, el narcotraficante que lideraba la organización.

«En innumerables ocasiones se les observa reunidos en lugares conocidos sobre el que ejercen control del entorno, en compañía de sus respectivas familias, con personas relacionadas con sus ocupaciones laborales y del ámbito delincuencial, no siendo excluyentes estas dos últimas esferas», explican.

Entre estos lugares se encuentran cafeterías, restaurantes, aparcamientos e incluso los domicilios de ambos. El más destacable es el establecimiento Carribean’s Avenue, al que los narcos se refieren como una «tapadera», lo que confirmaría que dicho local es un punto de reunión entre los investigados donde obtienen seguridad e intimidad.

«Jesús Fernández Bolaño desarrolla su actividad policial en el Puerto de Valencia, siendo una de las principales dársenas comerciales y en consecuencia puerta de acceso del tráfico de sustancias estupefacientes en el ámbito internacional», explican los agentes.

Y prosiguen: «La relevancia del enclave laboral, además de la capacidad y presumible actuación en actividades ilícitas de dicho guardia civil en este marco, unido al vínculo del mismo con Guillermo Tormo y su entorno delincuencial, a quien se le atribuye relación con actividades irregulares en torno al tráfico de drogas, motiva la exposición de las presentes diligencias».

El modus operandi

El sumario también revela cómo actuaban los narcotraficantes que formaban parte de la organización criminal de Guillermo Tormo. Su objetivo era introducir contenedores de mercancías con droga oculta en el Puerto de Valencia. Los contenedores provenían principalmente de Hispanoamérica, en concreto, de Costa Rica.

Para los investigadores, Jesús Fernández Bolaño aporta a la organización conocimiento, control y capacidad de actuación en torno a la seguridad dispuesta en el interior del recinto del Puerto de Valencia. Además, proporciona contactos de empresas dedicadas a la importación y exportación de mercancías a Guillermo.

Patricia, otra miembro de la organización, trabaja en la transitaria «Oper Reefer» y dispone de contactos, conocimientos y capacidad de organización para llevar a efecto importaciones de mercancías exitosamente. Aporta conocimientos necesarios para que la operativa de importación de la empresa transitaria no sea susceptible de llamar la atención

Un hombre llamado Yako actúa como enlace entre Guillermo y Patricia. Dispone de conocimientos sobre el personal del Puerto de Valencia y contactó con al menos un estibador y consideran evidente su intervención en diferentes operativas relacionadas con el tráfico de drogas.

Guillermo Tormo, cuando el contenedor conseguía llegar a España, era el que presuntamente utilizaba diferentes empresas para llevar a efecto blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas.