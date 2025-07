El ex jefe de Carreteras compró al contado un piso de 2 millones en Madrid en 2022 en plena trama

Javier Herrero, el ex director general de Carreteras imputado por amañar 264 millones de contratos públicos, ha acumulado un patrimonio inmobiliario de al menos seis propiedades valoradas en más de dos millones de euros. Tal como adelanta OKDIARIO, los registros revelan que el alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez adquirió simultáneamente tres inmuebles en Madrid el 5 de julio de 2022, cuando supuestamente operaba la trama corrupta.

OKDIARIO ha accedido en primicia a la documentación registral que desvela el extenso patrimonio del ex alto cargo ministerial que fue cazado este fin de semana paseando en bermudas por Sotogrande tras la retirada de su pasaporte. Los documentos oficiales muestran adquisiciones millonarias que coinciden temporalmente con los contratos presuntamente amañados que investiga la Audiencia Nacional.

El boom inmobiliario de Herrero se concentra especialmente en 2022. La primera adjudicación bajo sospecha es de enero de 2019 con el contrato del Corredor Mediterráneo Murcia-Almería (Tramo Pulpí-Vera).

Ese año Javier Herrero adquirió una vivienda de 144 metros cuadrados en la exclusiva Avenida de Brasil, además de dos plazas de garaje en la céntrica calle Orense –muy próximo a ese edificio–, todas fechadas el mismo día según consta en los registros de la propiedad.

La cronología patrimonial resulta especialmente sospechosa. Entre 2016 y 2022, Herrero ha ido ampliando su patrimonio desde la herencia de una lujosa villa en Sotogrande hasta la compra de locales comerciales y garajes en las zonas más cotizadas de Madrid.

La documentación registral revela que el ex jefe de Carreteras de Sánchez posee propiedades distribuidas entre Madrid y Cádiz. Su patrimonio incluye la participación en la villa familiar de Sotogrande, donde precisamente fue grabado en vídeo por este periódico.

La propiedad gaditana corresponde a una «vivienda unifamiliar» en una «parcela de terreno perteneciente a la urbanización de Sotogrande». El inmueble ocupa una superficie de «1.323 metros de parcela», según el registro consultado.

La vivienda se desarrolla en «planta sótano, planta baja y planta alta» con una superficie útil total de «472 metros». Incluye «garaje, bodega, trastero, servicio» y múltiples dormitorios con baño, además de terrazas cubiertas.

Vivienda heredada por Javier Herrero en Sotogrande (Cádiz).

Compras simultáneas

Los registros revelan que el 5 de julio de 2022, Javier Herrero formalizó tres operaciones inmobiliarias simultáneas. Ese día adquirió tanto la vivienda en Avenida de Brasil como las dos plazas de aparcamiento en Orense por escritura notarial.

La vivienda de la Avenida Brasil presenta características premium. Se trata de un piso en el cotizadísimo distrito de Chamartín a escasos 8 minutos del estadio del Real Madrid Santiago Bernabéu. Tiene una superficie aproximada de «144 metros cuadrados». Consta de «diversas habitaciones y servicios y de terrazas situadas en sus límites Este y Norte». Las dos plazas de garaje se ubican en diferentes plantas del mismo edificio de Orense a escasos minutos.

Los registros revelan que el ex jefe de Carreteras heredó en 2016 una quinta parte de una lujosa villa unifamiliar de 1.323 metros cuadrados en la urbanización de superlujo Sotogrande, varios locales comerciales y múltiples plazas de garaje en zonas premium de la capital. Su vivienda en Chamartín la compró presuntamente a tocateja. El registro de la propiedad no habla de cargas en forma de hipotecas. Además, su declaración de bienes publicada en el BOE en 2023 revela un patrimonio de 1.281.119 euros, la mayor parte en bienes inmuebles (1.063.532 euros) que se suma a cuentas corrientes (32.742 euros), seguros y planes de pensiones (168.845 euros) y otros 16.000 euros en diversos bienes y derechos económicos. Esa declaración presenta una llamativa ausencia en el apartado de Pasivos, que aparece completamente en blanco, lo que significa que Herrero no declaró deuda alguna pese a que los registros de la propiedad confirman que mantiene una hipoteca de 395.000 euros sobre su participación en la villa de Sotogrande con vencimiento en 2030.

Dinero en efectivo

La UCO ha encontrado «dinero consistente en 27 billetes por valor de 50 euros y 4 billetes de 100 euros, con un valor total de 4.750 euros» durante el registro de la vivienda de Herrero el pasado 26 de junio. Los agentes procedieron a ingresar esta cantidad «en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional».

Además de efectivo, los investigadores se incautaron de documentación, dispositivos electrónicos y material informático. Todo ello forma parte de las diligencias por su presunta participación en el amaño de contratos por 264 millones de euros.

Por su parte, Herrero defendió al ex ministro José Luis Ábalos durante su declaración en el Tribunal Supremo. El ex director general ha asegurado que Ábalos no le daba «indicaciones» sobre las adjudicaciones y ha defendido la «legalidad» de todos los contratos formalizados.

Sin embargo, las interceptaciones telefónicas revelan una realidad diferente. En abril de 2019, Herrero escribió a Koldo García un escueto «Bingo!!! En Logroño» tras adjudicar una obra de 92,4 millones a la UTE de Acciona y Aquaterra, según recoge el sumario judicial.

La UCO ha documentado que Koldo García comunicaba a Santos Cerdán que «a Javier se le ha visto desde lejos» por su «notoria insistencia» en favorecer a determinadas constructoras. Esta actitud habría provocado «desavenencias con el entonces secretario de Estado, Pedro Saura, quien habría tratado de destituirle».

Además, un informe de la UCO, de casi 500 páginas, recoge otra grabación reveladora. Koldo trasladó a Cerdán que «tenían un problema» porque Saura quería cesar tanto a Herrero como a Isabel Pardo de Vera. Por su parte, Santos Cerdán reconoció estar en alerta por el posible cese del jefe de Carreteras porque podía «contar lo que hay».

Ahora OKDIARIO accede a su patrimonio oficial, que chirría con el sueldo de un funcionario público, por muy alto cargo que sea. Mientras Herrero disfruta del exclusivo enclave gaditano con el pasaporte confiscado, la Justicia investiga si su bonanza inmobiliaria guarda relación con los 264 millones presuntamente desfalcados a las arcas públicas.