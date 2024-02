La Justicia reabre el caso por el amaño de un contrato de un alto cargo de Sánchez destapado por OKDIARIO

La Audiencia Provincial de Ávila ha ordenado reabrir la causa judicial por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude contra el que fuera número 2 de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de España. Un tribunal compuesto por tres magistrados ha corregido al Juzgado de Instrucción número 5 de Ávila que archivó este caso que desveló OKDIARIO. El acusado aparecía en grabaciones hablando abiertamente de la necesidad de «apañar» un concurso público para adjudicar la conservación y el mantenimiento de la carretera AV-02 a una empresa en concreto.

La sentencia que desvela OKDIARIO, fechada en noviembre de 2023, estima el recurso de apelación de Marta Castro, jefa jurídica de Vox. Por tanto, se revoca el auto dictado en Primera Instancia e Instrucción en junio del año pasado, en el que se dictó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones. «En su lugar, acordamos la práctica de la diligencia de instrucción de una pericial sobre la valoración técnica de la licitación presentada por la empresa CYOPSA-SISOCIA al concurso», indican ahora los magistrados.

La disposición judicial concluye que «por diversos avatares, esa pericial no se ha llegado a practicar, obrando únicamente en autos al respecto dos periciales, elaborada una de ellas a instancias de la defensa de uno de los investigados y, la otra, por acuerdo de otro de los investigados». «Sin dejar de reconocer el valor de ambas periciales, las circunstancias aludidas hacen necesario apurar la instrucción mediante la práctica de la que ya estaba acordada», remarcan.

Además, los jueces preparan el terreno para evitar que el Estado prepare un informe autoexculpatorio. «Dada la especialidad técnica que concurre, la misma prueba pericial deberá ser encomendada a otra administración pública, distinta de la General del Estado», puntualiza la Audiencia Provincial. Se deberá buscar a una entidad pública local, regional o europea «de aquellas que, entre sus competencias, tengan encomendada la adjudicación, previo concurso público, de contratos análogos» al de la controversia.

Presunto amaño ligado a Sánchez

El caso se retrotrae a 2020, cuando OKDIARIO desveló en exclusiva una llamada del subdirector de Conservación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Alfredo González González, forzando el «apaño» de la adjudicación de un contrato de 25,6 millones de gestión de una carretera nacional junto a la ciudad de Ávila. Presionó al técnico responsable para «subir» los puntos a favor de la compañía que finalmente se hizo con el contrato.

Su presión se llevó a cabo con frases tan evidentes como: «¿Hasta dónde lo puedes subir?», en referencia a los puntos que exigía que se le dieran a la empresa en el concurso público. Es más, Alfredo González asegura que él cumple «las instrucciones» que le «han dado». Esas órdenes procedían del «director general», al que el propio González identifica como «Javier». El director general y mando directo de González era, efectivamente, Javier Herrero, director general de Carreteras del Ministerio de Transportes. Además, un mail confirmó el «apaño» del alto cargo: puso a dedo la nota a Cyopsa para darle la obra.

La grabación íntegra de la conversación es reveladora. Se inicia con el interlocutor con el alto cargo ministerial lamentando la mala puntuación de la empresa favorita: «Estoy fastidiado, ¿eh? Desde que me has llamado esta mañana no hago más que darle vueltas a la cabeza. Comparo y esto no hay quien lo coja. No hay manera de ajustarlo, no hay manera de ajustarlo. Yo no lo puedo ajustar esto…». Hacían referencia a la comparativa entre la oferta de la empresa que, por méritos propios, debía ganar el concurso y la de la empresa que el subdirector pretendía que se hiciera con la concesión: la que, a la postre, fue la ganadora del concurso.

«Puedo subir 8 puntos…»

El subdirector del Ministerio responde sin rodeos: «¿Cuánto tiene MATINSA [la empresa rival]?». El ingeniero jefe señala que «MATINSA tiene 88, me parece…». Y González inicia su subasta: «Y… ¿y al otro hasta dónde lo puedes subir?», en referencia a CYOPSA. El ingeniero jefe afirma que «el otro tenía 72, yo al otro, haciendo un esfuerzo, puedo subir 8 puntos, pero es que he apuntado…». Había 14 empresas en liza.

El subdirector de Transportes presiona: «A 80 no. Así no cumplo las instrucciones que me han dado, ¿eh?». Más tarde insiste: «Con un 80 no me vale, no me vale porque no le cumplo las instrucciones. La única forma de tener opción es empatar o si tienes un punto menos, o dos menos, me puede valer. Puedo intentar apañarlo. A ver cómo sale, pero con 80 no puedo, no llego, no cumplo, me dice no has cumplido lo que te pido…». Además, en todo caso, remarca que la oferta a beneficiar tenía «errores de bulto».

El técnico presionado agregaba: «Es injustificable. Yo no puedo hacer esto porque mira, me queda poco para jubilarme y no voy a estar el poco tiempo con…vamos yo, desde que me has llamado esta mañana, pues mira…». La respuesta del subdirector de Conservación fue zanjar el asunto y firmar: «Ya lo firmo yo». Porque, insiste: «Tengo instrucciones». La empresa en esas mismas fechas consiguió una segunda obra de 10,6 millones.

Tras ello, el Ministerio de Transportes dirigido entonces por José Luis Ábalos dio la orden de remitir a la Fiscalía su investigación interna por el caso del «apaño». Tras confirmar la existencia de posibles irregularidades, el caso del amaño que salpica al Ejecutivo de Sánchez pasó al Ministerio Público para analizar si hay un ilícito recogido en el artículo 9 del Código Penal por presunto delito contra la Administración Pública.