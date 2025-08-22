El centro de planchado más potente y silencioso de Rowenta ahora también es uno de los más baratos
Depósito más grande, golpe de vapor más potente y un ruido 5 veces inferior a otros modelos. El Rowenta Silence Pro es de lo mejor para planchar
Si en casa se suele acumular mucha ropa por planchar, no hay nada como tener un centro de planchado. Da la fuerza y vapor suficientes para largas sesiones contra las arrugas, aunque suele hacer mucho ruido, o ser muy pesado. Rowenta ha refinado esta fórmula, como suele hacer con sus productos, y ha dado forma a propuestas como el Centro de planchado Rowenta Silence Pro. Este modelo tiene un golpe de vapor mucho más potente, reforzado por sus 8 bares de presión. Puede con las arrugas más complicadas, y además ahora está de oferta.
Pensado para hogares donde se acumula mucha colada, este centro de planchado suele costar unos 300 €, pero ahora está rebajado a menos de 220 €. Un precio más que atractivo para esta propuesta que no solo plancha mejor y más fácil, sino que además se desliza como la seda sobre cualquier tejido y consume hasta un 30% menos de luz y de agua. Ahorrarás comprándolo y usándolo.
¿Por qué lo recomendamos?
- Hace mucho menos ruido que la mayoría de centros de planchado que hay a la venta.
- El sistema antical que trae funciona muy bien: alarga su vida útil enormemente.
- La suela se desliza suavemente y extiende muy bien el vapor gracias a sus microagujeros.
- Incluye programas para los principales tipos de tejido, facilitando bastante el planchado.
Centro de planchado Rowenta Silence Pro
Su fácil deslizamiento, el ahorro energético, su poco ruido… Todo esto es lo que hace que recomendemos tanto el Centro de planchado Rowenta Silence Pro. No hay ni tejido, ni prenda, ni arruga que se le resista, sobre todo porque cuenta con 5 preajustes a escoger para elegir la mejor temperatura y nivel de vapor en cada caso. Además, se desliza siempre muy bien gracias a la suela Microsteam 400 HD Láser que tiene, y su punta de precisión permite llegar a cualquier rincón complicado.
Sistema antical para evitar que se acumule, depósito extraíble de 1,3 litros de agua y una potencia de vapor que quita arrugas a la vez que elimina bacterias. Como decíamos, es un centro de planchado ideal para familias, pero también si vives solo y se te acumula la ropa. Agiliza las sesiones de plancha como ningún otro.
Esto opinan quienes ya lo tienen
La satisfacción es general, como puedes ver en las reseñas de compradores del Rowenta Silence Pro que hemos recopilado, la potencia, la ligereza y la relación calidad/precio son lo que más gusta de este centro de planchado:
- «Es una pasada planchar con este centro de planchado. La potencia de vapor es buenísima y sale al instante que presionas el botón de la plancha»
- «Elegí esta plancha por los bares, su ligereza y me ha sorprendido lo silenciosa que es. He probado varias y esta me parece la mejor.»
- «Muy buena relación calidad precio. Buen planchado, silenciosa, tiene una terminación en pico que viene muy bien para rematar acabados.»
Aprovecha que Amazon lo ha rebajado a 219,99 €, y que tiene entrega rápida en hasta 24 horas, para hacerte con este centro de planchado. Te va a hacer la vida más fácil.
