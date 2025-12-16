El PSOE culpa al PP de que un rayo haya destrozado un árbol histórico de Sevilla: «No tienen límites»

La caída de un árbol histórico en la Plazuela de Santa Ana, en el barrio sevillano de Triana, tras una fuerte tormenta eléctrica, ha vuelto a poner de relieve de lo que es capaz el PSOE con tal de intentar poner una cortina de humo ante la situación de un partido hundido en acusaciones de acoso sexual y corrupción. En esta ocasión, Nani Aguilar, concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, ha acusado al PP de la caída de un histórico árbol que fue derribado ¡por un rayo!

Estimada Nani. Le dejo por aquí esta captura de un tuit que (creemos) se le ha caído, pero milagrosamente se ha borrado. 👉🏼Ha sido un rayo, señora Pero su demagogia le puede, como cuando era delegada de Triana; la peor de su historia, por cierto. P.D.: Es un laurel de indias. pic.twitter.com/iIk2EfXX70 — Sevilla Popular (@PPAytoSevilla) December 15, 2025

El árbol, un laurel de Indias de gran porte situado junto a la parroquia de Santa Ana, se partió en dos tras el impacto de una descarga eléctrica durante el episodio de lluvias y viento registrado a última hora de la tarde. El desplome obligó a acordonar la zona y a intervenir a los servicios municipales para retirar las ramas y garantizar la seguridad, sin que se registraran heridos.

Poco después del suceso, la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Nani Aguilar Silva publicó en redes sociales imágenes del árbol caído y cargó contra el gobierno local del PP. En su mensaje aseguró que «cayó el ficus de la Plazuela de Santa Ana» y acusó al alcalde, José Luis Sanz, de abandono, afirmando que «no tienen límites», en una crítica directa a la gestión municipal en Triana.

Sin embargo, ese mensaje fue eliminado horas después. Algo que no dejaron pasar en el PP de Sevilla, desde donde denunciaron públicamente el borrado del tuit y difundieron una captura del mismo, asegurando que la concejal socialista lo retiró al trascender que el árbol no cayó por falta de mantenimiento, sino como consecuencia directa del impacto de un rayo durante la tormenta.

La respuesta de los populares no se limitó al fondo del asunto. En su réplica, reprocharon a Aguilar su «demagogia» y le recordaron su etapa anterior como responsable política en el distrito de Triana, además de subrayar que el árbol afectado era un laurel de Indias y no un ficus, como había afirmado inicialmente la edil socialista.

El enfrentamiento político en torno a la gestión del espacio público y el arbolado urbano en Sevilla lleva vigente desde hace años. Curiosamente, un PSOE que tenía totalmente abandonada Sevilla trata ahora de vincular el incidente a una supuesta falta de cuidado municipal. El PP, en sus redes, ya ha desmentido al PSOE al asegurar que se trata de un fenómeno meteorológico imprevisible, y ha acusado a los socialistas de utilizar un accidente causado por la naturaleza para atacar al gobierno local.

Con el árbol ya retirado, la plaza intenta recuperar una normalidad imposible tras la caída de un símbolo de una de las plazas más bonitas de Sevilla. El PSOE, sin embargo, prefiere intentar utilizar, una vez más, una tragedia para atacar al PP.