Parece agua, pero va a transformar tu piel en pocos días: este tratamiento de Kombucha está arrasando en cuidado facial

Te gusta cuidar tu rostro, y te gusta hacerlo bien, con fórmulas que funcionan, que dan beneficios y que te dan el resultado que buscas. Fórmulas como la que tiene el Tratamiento facial Kombucha Fresh, una esencia con kombucha de doble fermentación, ácido hialurónico y metabióticos que penetra en lo más profundo de la piel para darle luminosidad, hidratación y suavidad, pero también para que el resto de tu rutina de skincare funciona mejor. ¿Te gusta lo que lees? Pues más te va a gustar cuando sepas que está rebajada de 39 € a 27€.

Un producto perfecto para cualquier tipo de piel, con una textura ligera y muy fácil de absorber que va a cambiar por completo tu rutina y va a devolverle a tu piel la salud que merece.

Por qué lo recomendamos

Es apto para cualquier tipo de piel.

Consigue hasta un 46% más de luminosidad en tan solo 8 semanas.

El 94% de sus ingredientes son de origen natural.

Su textura es muy ligera y se absorbe rápidamente en la piel

Comprar en Sephora por ( 39 € ) 27,30 €

Tratamiento facial Kombucha Fresh

La clave del Tratamiento facial Kombucha Fresh es que no se queda solo en la superficie. Una vez aplicado, penetra en profundidad en la piel para que esté lista para absorber mejor el resto de productos de tu rutina de skincare. No solo aporta sus propios beneficios, también potencia los del resto de tus productos faciales. Y una de las razones de esto es la kombucha de doble fermentación que tiene en su composición, ya que ofrece una fortísima protección antioxidante que, junto con sus metabióticos, repara los daños diarios y rellena e hidrata gracias también al ácido hialurónico. Al final, consigue que tengas una piel mucho más uniforme y con un brillo que muestra su salud sin necesidad de usar maquillajes.

Si buscas algo con lo que mejorar tu rutina de cuidado facial, que sea fácil de usar y que logre resultados visibles, pero además te preocupa que tenga una buena composición, aquí lo tienes. Te va a sorprender.

Esto opinan quienes lo tienen

Las usuarias de esta esencia facial de kombucha están encantadas por cómo trata la piel y los buenos resultados que da en poco tiempo. Solo tienes que ojear las reseñas que hemos recopilado para comprobarlo:

«¡Este producto es increíble! Lo uso después de lavarme la cara. Con solo un poco, ya equilibra el PH de mi piel y la deja perfecta.»

«Tengo la piel muy seca y propensa a tener acné. Ha marcado una gran diferencia y no me ha obstruido los poros ni me ha provocado brotes en absoluto.»

«Lo compré tras ver que una profesional de maquillaje lo usaba y estaba enamorada de él. Lo he estado utilizando durante unos dos meses y los resultados son increíbles.»

Sephora garantiza la entrega de esta compra en un plazo máximo de cuatro días e incluso te ofrece la opción de fraccionar el pago en varios plazos si lo prefieres. Más fácil, imposible.

