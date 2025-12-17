Éxito colosal en la zoología: curan en Córdoba a un lince ibérico herido y logra regresar sano a su hábitat

La recuperación de uno de los linces más vigilados del programa de conservación ibérico se ha convertido en un ejemplo notable de atención veterinaria especializada y gestión pública de fauna protegida.

Su caso, que comenzó con un hallazgo preocupante en pleno monte mediterráneo de Sierra Morena, en Córdoba, ha culminado con un retorno controlado a su territorio original dentro de esta zona protegida.

La evolución del animal demuestra hasta qué punto las infraestructuras de rescate y rehabilitación, como el Centro de Los Villares, pueden marcar la diferencia en la supervivencia de una especie que continúa en un delicado proceso de expansión por la región.

Un lince herido regresa a su hábitat natural tras un complejo proceso de recuperación en Córdoba

Kai, una hembra nacida en libertad y monitorizado desde su temprana dispersión, fue localizado con una lesión severa en una de sus patas posteriores, según informa Córdoba Buenas Noticias.

La detección rápida activó de inmediato los protocolos de emergencia, movilizando a agentes ambientales y técnicos del programa Life para asegurar su captura en condiciones controladas.

El ejemplar fue trasladado al Centro de Recepción, Recuperación y Rehabilitación de Especies Amenazadas (CREA) de Los Villares, situado en Córdoba. Allí, los veterinarios confirmaron que la extremidad afectada presentaba una herida incompatible con la vida en libertad si no se intervenía con rapidez.

La cirugía practicada en el propio centro con la participación de especialistas acostumbrados a trabajar con felinos de gran tamaño, permitió limpiar el foco infeccioso, estabilizar la zona dañada y evitar secuelas permanentes.

Durante la convalecencia, el equipo aplicó protocolos estrictos para evitar que Kai desarrollara comportamientos dependientes del ser humano. La rehabilitación incluyó ejercicios de movilidad progresiva, enriquecimiento ambiental y un plan de alimentación diseñado para replicar las condiciones del monte mediterráneo.

Todo el proceso se realizó bajo vigilancia continua con el objetivo de garantizar que el animal pudiera retomar su actividad natural una vez superada la fase crítica.

Reintroducción del lince Kai en Adamuz y seguimiento mediante tecnología GPS

Tras semanas de evolución positiva, los especialistas autorizaron el regreso del lince a la naturaleza. Este hecho tuvo lugar en un enclave de Adamuz, en el sector oriental de Sierra Morena, un área caracterizada por la presencia estable de conejo silvestre y corredores biológicos adecuados para su dispersión.

Kai abandonó la jaula de transporte con soltura y se adentró con rapidez en la vegetación, un comportamiento que confirma su buena adaptación.

Los técnicos continuarán supervisando su evolución mediante un collar GPS, herramienta esencial para evaluar patrones de movimiento, éxito en la caza y eficacia de la extremidad intervenida.

La información que genere este seguimiento contribuirá a mejorar los protocolos de manejo de linces heridos, un aspecto clave para consolidar la recuperación poblacional de esta especie.

El retorno de Kai constituye un éxito para los programas de conservación y evidencia la relevancia de mantener recursos sólidos en los centros de recuperación andaluces.

También recuerda que cada ejemplar tiene un valor estratégico para garantizar la estabilidad genética y territorial del lince ibérico en la península ibérica.