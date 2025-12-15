Revolución total en el pádel: Premier Padel introducirá un nuevo sistema de puntuación en 2026

La temporada 2025 de Premier Padel llegó a su fin este domingo con la disputa de las finales de las Premier Padel Finals en Barcelona. Bea González y Claudia Fernández y Arturo Coello y Agustín Tapia conquistaron el título de maestros en el Palau Sant Jordi. A la conclusión del torneo, el presidente de la Federación Internacional de Pádel (FIP), Luigi Carraro, anunció la introducción de un nuevo sistema de puntuación para 2026 con el objetivo de aumentar el espectáculo.

«El próximo año entrarán en vigor varios cambios reglamentarios, incluyendo la introducción de una tercera opción de puntuación», empezaba diciendo Carraro en rueda de prensa. «Este sistema se ha discutido dentro de la Federación Internacional de Pádel y también con Premier Padel, además de en el Steering Committee, donde están representados jugadores, entrenadores, promotores, patrocinadores, televisiones y socios. Ahora queremos abrir una consulta también con los jugadores profesionales», añadió.

En los últimos meses ha habido mucho debate sobre si volver a introducir el punto de oro o mantener el sistema de puntuación tradicional, con el fin de hacer los partidos más cortos y favorecer el espectáculo. Paquito Navarro era uno de los jugadores que pedía la vuelta del punto de oro. El sevillano publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) «tres ideas para 2026»: «Suman los 16 mejores torneos, punto de oro y tres tipos de pistas y bolas (rápidas, lentas e intermedias)».

Según Carraro, «debemos innovar el producto, anticipar cambios, protegiendo la esencia del pádel, pero también la salud de los jugadores. Un ejemplo concreto: el primer juego del partido entre Ari Sánchez y Paula Josemaría contra Alejandra Salazar y Martina Calvo duró 18 minutos y 30 segundos. Con el nuevo sistema de puntuación duraría unos 4 minutos y medio. Esto significa menos fatiga para los jugadores y más diversión para el público. Por eso hemos iniciado este proceso y lo completaremos escuchando a todos».

Franco Stupaczuk adelantó una posible opción de puntuación en rueda de prensa: «Se estaba hablando de jugar tres ventajas y luego punto de oro», comentó el chaqueño. Esto reduciría la duración de cada juego de manera considerable sin terminar de quitar el sistema de puntuación tradicional de las ventajas. Todavía no se sabe cuál será el nuevo sistema que introducirán la FIP y Premier Padel, lo que sí es seguro es que habrá cambios en 2026.