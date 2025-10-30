¡Bombazo en el pádel! Lebrón se separa de Stupa y jugará con Augsburger

Revolución total en el pádel mundial. Juan Lebrón y Franco Stupaczuk se separan. Cuando todo indicaba que no habría más bailes de pareja en lo que queda de 2025, los últimos acontecimientos han provocado un cambio de planes en una de las mejores duplas de Premier Padel. La reciente derrota de Lebrón-Stupa en el P2 de Egipto ha provocado un nuevo movimiento en la parte alta del ranking de la FIP.

En las últimas semanas se había especulado mucho con la posibilidad de que Lebrón y Stupa separaran sus caminos en 2026, y que el Lobo se juntara con Leo Augsburger. La idea de Juan era hablar con su actual compañero cerca del final de temporada para hablar del proyecto. Pero los últimos acontecimientos lo han precipitado todo. La derrota frente a Javi Garrido y Lucas Campagnolo en su estreno en Egipto, un torneo donde partían como cabezas de serie número dos, ha provocado este cambio de planes.

Aunque ambos tenían pensado acabar el año juntos para seguir de pareja número tres, y poder partir como cabezas de serie en los torneos –evitando a Coello-Tapia y Chingalán hasta semifinales–, las malas sensaciones del último partido han tirado el plan inicial por la borda. Tal y como ha adelantado VeinteDiez, Lebrón y Stupa jugarán su último torneo en Dubai del 9 al 16 de noviembre, donde ya están inscritos, y a partir del Major de México comenzarán sus nuevos proyectos.

A partir de Acapulco, Juan Lebrón jugará con Leo Augsburger. Ambos habían hablado sobre la posibilidad de juntarse para 2026, apenas faltaban unos detalles por cerrar, pero la derrota del Lobo y el chaqueño en Egipto ha adelantado todo. Así, Lebrón y Augsburger formarán una dupla bastante potente, capaz de pelear por títulos, que partiría como pareja cinco. Aunque su gran problema serían las desconexiones que sufren en algunos momentos del encuentro.

Vuelven los Superpibes

Por su parte, Stupa volvería con Martín Di Nenno, actual pareja de Leo Augsburger, para jugar los dos últimos torneos de la temporada (Dubai y las finales de Barcelona). Los Superpibes se conocen desde su etapa de menores y ya han jugado juntos al máximo nivel. Se juntaron en 2023 y lograron éxitos rápidamente, ganando su primer torneo en el Major de Qatar. De hecho, llegaron a convertirse en la alternativa a Tapia y Coello, poniéndoselo muy complicado en cada enfrentamiento.

Con el paso del tiempo su rendimiento bajó y terminaron separándose. Varios años después de su separación, Stupa y Di Nenno volverán a juntarse tras la precipitada separación del chaqueño con Lebrón por los malos resultados. En el caso de Franco viene jugando a un nivel muy por debajo de las expectativas esta temporada, y confía en reencontrarse con su mejor versión de la mano de su amigo Martín.