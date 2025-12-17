Vox le baja los humos a Cerdán: «¿Cómo se atreve a venir usted con esa actitud retadora?»

El senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, le ha bajado los humos a Santos Cerdán este miércoles durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la trama del PSOE. Nada más empezar su intervención, Gordillo le ha reprochado al ex número tres del Partido Socialista que cómo se atrevía a asistir al Senado con una «actitud retadora».

«¿Cómo se atreve a venir usted aquí con esa actitud retadora que tiene a cuestionar los trabajos de la comisión, a cuestionar las preguntas que se le hacen?, ¿Cómo se atreve usted, que se ha sentado con los asesinos de sus propios compañeros a negociar la investidura del señor Sánchez? ¿Cómo se atreve a venir aquí, a afearnos a nosotros la conducta?», ha señalado el senador de Vox.

Tras estos reproches, Gordillo ha insistido en que Cerdán debía explicar «por qué ha ido a prisión», a lo que Cerdán ha intentado contextualizar su papel político y ha tratado de desviar la conversación hacia sus acciones en Navarra y el fin de ETA. Aunque su intervención ha generado tensión y críticas, mientras el presidente de la comisión le recordaba que podía acogerse a su derecho a no contestar si lo estimaba conveniente.

El PSOE al rescate de Cerdán

El grupo del PSOE en el Senado ha salido al rescate de Santos Cerdán. Capitaneados por Alfonso Gil, ex secretario de Organización del PSOE vasco, los socialistas han apelado a la presunción de inocencia de Cerdán sin afearle sus ataques previos a la UCO de la Guardia Civil y al juez del Supremo Leopoldo Puente. Tampoco le han formulado ninguna pregunta en estas sesiones que celebran a modo de interrogatorio y donde el compareciente está obligado por ley a decir la verdad.

En su intervención, de menos de diez minutos, Gil sólo se ha limitado a trasladarle a Cerdán, al que ha dicho conocer desde hace muchos años e incluso ha llegado a tutearle, un «reproche ético». Nada más. Si bien Santos Cerdán se ha acogido a su derecho a no declarar en esta sede parlamentaria al encontrarse encausado, sí que ha respondido a algunas preguntas de los partidos de la oposición. En cambio, el PSOE de Pedro Sánchez no le ha formulado ni una sola pregunta, ni siquiera en descargo de responsabilidad alguna de la dirección socialista, de la que el propio Cerdán formó parte.