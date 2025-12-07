Inés Hernand, fan de Sánchez a sueldo de TVE, blanquea a ETA: «La izquierda abertzale era pacifista»

La comunicadora Inés Hernand a sueldo de RTVE, que desató la polémica al deshacerse en elogios a Pedro Sánchez durante la retransimisión de los premios Goya 2024 y que se definió como fan del presidente y líder del PSOE, ha declarado este sábado, en relación con el terrorismo de ETA, que «hay mucha tergiversación» y que «la izquierda abertzale vasca era pacifista». La actividad criminal de ETA dejó más de 850 asesinados –incluidos niños–, además de cientos de heridos y extorsionados.

Hernand, que en la retransmisión de aquella gala de los Goya gritó ante el presidente del Gobierno «Eres un icono, presi, ¡te queremos!», fue duramente criticada incluso por el Consejo de Informativos de RTVE, con dimisiones incluidas en este órgano de la radiotelevisión pública estatal.

Desde entonces, Inés Hernand, que se ha beneficiado de adjudicaciones de programas en RTVE y que sigue a sueldo por contratos con el ente, se ha lanzado este sábado a blanquear al entramado etarra. Lo ha hecho en una emisión de Operación Triunfo (OT), que actualmente se difunde por la plataforma Prime Video y que este sábado ha sido transmitida por Youtube.

La fan de Sánchez a sueldo de RTVE ha mantenido un encuentro con los concursantes de OT y ha lanzado una charla en la que, en un momento determinado, ha criticado que actualmente la deriva de las redes sociales lleve a no abordar temas complejos en profundidad. Como ejemplo se ha referido a ETA. Ha censurado que «hay líderes políticos a día de hoy utilizando la palabra ETA con ligereza», «hay mucha tergiversación y la izquierda abertzale vasca era pacifista».

📹 Inés Hernand hace un discurso en la academia de Operación Triunfo blanqueando a la izquierda abertzale: “Hay mucha tergiversación con ETA. La izquierda abertzale vasca era pacifista”. pic.twitter.com/bYDKyiGW0v — okdiario.com (@okdiario) December 6, 2025

Por izquierda abertzale se entiende a la hoy EH Bildu de Arnaldo Otegi -que fue miembro de ETA y condenado por ello en su día–. Aliada parlamentaria de Pedro Sánchez, Bildu es la marca heredera de Herri Batasuna, formación que fue ilegalizada por ser brazo de ETA y parte del entramado terrorista. Batasuna fue declarada ilegal por sentencia del Tribunal Supremo en marzo de 2003, fallo que fue avalado por el Tribunal Constitucional en 2004 y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2009.

A continuación, la transcripción de lo dicho este sábado por Inés Hernand ante las cámaras: «La ETA, pues hombre, que la ETA no se estudie a día de hoy… Hay líderes políticos a día de hoy utilizando la palabra ETA con una ligereza, cuando hay muchas víctimas de ETA, hay mucha tergiversación y la izquierda abertzale vasca era pacifista. Tú escuchas a algunos líderes de la izquierda abertzale vasca y te dicen ‘perdona, yo he llevado a gente al hombro en el ataúd’, pero es una cosa como que desconocemos porque sólo vamos a máximas, a un minuto de información, un minuto de no se qué».

ETA en el Día de la Constitución

Hernand lo ha dicho coincidiendo con el Día de la Constitución. Fue justo tras la llegada de la democracia cuando más atentados acumuló ETA para intentar derribarla e imponer un régimen comunista en su pretendida Euskal Herria independiente. La Constitución, la democracia y el Estado de Derecho fueron los objetivos de ETA a sangre y fuego, para lo que la banda articuló un entramado de organizaciones controladas por la cúpula terrorista. Entramado que, según la sentencia avalada por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluía a la izquierda abertzale de la entonces Batasuna, marca que, tras ser ilegalizada como parte de ETA, se recompuso a través de diversos nombres hasta llegar a la hoy EH Bildu.

Inés Hernand, mientras tanto, sigue cobrando de RTVE. Lo lleva haciendo desde hace tiempo. Sus elogios a Sánchez se vieron seguidos de varios programas. Fue el caso de La Familia de la Tele, el fracasado sucedáneo de Sálvame por el que apostó sin éxito la TVE sanchista. El programa desapareció, tuvo corta vida por su también corta audiencia, pero Hernand sigue en RTVE. Emite un podcast en la plataforma digital del ente público, en RTVE Play (Exprés con Inés), que la cadena pública define como «un repaso por la actualidad con una mirada irónica y ácida». Además, Inés Hernand ha sido fichada para conducir un nuevo programa que se lanzará próximamente en TVE, Ordena tu vida.