TVE vuelve a fichar a Inés Hernand, «fan» de Pedro Sánchez, en un nuevo programa a pesar de sus fracasos

En TVE están empeñados en colocar a Inés Hernand en cualquier proyecto a pesar de sus fracasos y múltiples polémicas. A la que se define como «fan» de Pedro Sánchez no le falta trabajo en la cadena pública ya que, después de batacazo que supuso La familia de la tele, la abogada y humorista se pondrá en frente de Ordena tu vida, «un formato de éxito internacional que ha revolucionado el género de la organización y transformación del hogar, con una propuesta familiar, inspiradora y cercana», según ha explicado RTVE en una nota de prensa. ¿Inés Hernand en un programa para organizar casas? ¿Tiene sentido?

Inés Hernand, la fan de Pedro Sánchez

Inés Hernand es una humorista que estuvo en el ojo de la polémica el pasado mes de enero cuando retransmitió la alfombra roja de los premios Goya 2024. La presentadora protagonizó algunos momentos bastante criticados. El más destacado de ellos fue cuando se acercó al presidente del Gobierno y le gritó: «Eres un icono, presi, ¡te queremos!». Además, la humorista tuvo una actitud muy señalada por decir insultos y palabras malsonantes en directo o incluso eructar ante las cámaras.

Esta situación provocó la dimisión en bloque el Consejo de Informativos de los Medios Interactivos de RTVE después de criticar la actitud que mostró la humorista. Los tres miembros que componen este órgano abandonaron sus puestos después de haber perdido la confianza de la redacción. Y es que, el propio líder del PSOE les desautorizó mostrando su apoyo público a la presentadora, después de que el mencionado Consejo -cuyo objetivo principal es el de de garantizar la independencia y la objetividad en la labor periodística- condenara «eructos, insultos y tono adulador» de la periodista durante el evento más importante del cine español.

Pero RTVE sigue confiando en Hernand de manera ciega. Además de presentar las galas del Benidorm Fest, la humorista tuvo un programa con Mercedes Milá y participó en MasterChef Celebrity, concurso que, por cierto, ganó.

Y luego llegó La familia de la tele, el intento de TVE de rescatar el espíritu de Sálvame y que supuso uno de los mayores fracasos de la cadena pública.

El nuevo proyecto

Hoy viernes 10 de octubre, TVE ha enviado una nota de prensa en la que informa de que Hernand será la presentadora de Ordena tu vida.

En cada episodio, Ordena tu vida ayudará a una familia a transformar su hogar desprenderse de objetos acumulados, reorganizando cada rincón, y convirtiendo espacios caóticos en hogares prácticos, acogedores y sin estrés. Hernand ayudará a las familias a trasladar todas sus pertenencias a un trastero y decidir qué conservar y qué dejar ir.

Producido por RTVE en colaboración con Lavinia Audiovisual, es la adaptación española de Sort Your Life Out, formato de All3Media International, creado por Optomen que ya cuenta con 6 temporadas emitidas en BBC One y ha sido adaptado con éxito en una decena de países.

Con soluciones creativas de almacenamiento, limpieza profunda y pequeños toques de renovación, mostrará el poder de la organización para mejorar la vida diaria de las familias.

Ordena tu vida combinará emoción, transformación y consejos prácticos. No se trata solo de limpiar o reorganizar, sino de reinventar la vida de los participantes, ayudándoles a desprenderse de objetos acumulados, redescubrir recuerdos y crear un hogar renovado y funcional.