Globos de Oro 2026: España se va de vacío y ‘Una batalla tras otra’ arrasa
'Hamnet' gana como Mejor Película Dramática
Lista con todos los ganadores de los Globos de Oro 2026
A qué hora son los Globos de Oro 2026 y dónde verla online en vivo y por TV en directo desde España
Este domingo 11 de enero se han celebrado los Globos de Oro 2026, una de las galas de premios más importantes en Hollywood que sirve como antesala para los Oscar que se entregarán el próximo 16 de marzo. Estos premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y reconocen lo mejor del año tanto en cine como en televisión. La gala se ha celebrado en el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills, ciudad perteneciente al condado de Los Ángeles y ha estado presentada por Nikki Glaser, una cómica estadounidense muy conocida al otro lado del charco por su pódcast, sus shows de stand-up y sus roast.
Una batalla tras otra arrasó como Mejor Película de Comedia o Musical, Mejor Actriz Secundaria, Mejor Guion y Mejor Dirección, lo que la posiciona como la gran favorita para los Oscar.
La sorpresa (o no) ha sido Hamnet como Mejor Película Dramática. La favorita era Los pecadores pero no lo ha conseguido.
El arranque de la gala
La gala ha comenzado con un repaso de todos los nominados y el clásico discurso de presentación, en este caso de Nikki Glaser. La humorista ha hecho chistes sobre la venta de Warner (entre Netfix y Paramount), sobre sus propias operaciones estéticas («yo, como Frankenstein , he sido construida por un cirujano») y sobre la edad (siempre menores de 25 años) de las novias de Leonardo DiCaprio (no es la primera vez que se hacen chistes sobre esto).
Nikki Glaser, que suele ser bastante grosera e irreverente en sus espectáculos, se ha contenido bastante aunque aprovechó para hablar de masturbación jugando con el el nombre de una de las películas nominadas, Hamnet. No hubo demasiados comentarios políticos ni polémicos.
Actores de reparto en cine
El primer premios de la noche ha sido para la Mejor Actriz de Reparto de cine. La ganadora ha resultado ser Teyana Taylor por Una batalla tras otra. Toda una sopresa si tenemos en cuenta que las favoritas eran Ariana Grande por Wicked: Parte dos y Amy Madigan por Weapons.
TEYANA TAYLOR IS OFFICIALLY A GOLDEN GLOBE WINNER OH GET UP😭😭🥹 #GoldenGlobes pic.twitter.com/WiDTO5L9PT
— 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) January 12, 2026
El Globo de Oro al mejor Actor de reparto ha sido para Stellan Skarsgard, Sentimental Value. Por supuesto que se lo merece y ojalá ganer el Oscar por su papel en una de las grandes películas del año.
Mejores actores en serie
Noah Wyle por The Pitt ganó el Globo de Oro a mejor actor principal en una seri de drama tal y como hizo en los pasados premios Emmy. Era de esperar.
Noah Wyle , you’re a #GoldenGlobes WINNER 🌟
Congratulations on the win for Best Male Actor – Television – Drama for The Pitt! pic.twitter.com/VCZocJ6WRj
— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
Como no podía ser de otra manera Jean Smart ganó como Mejor Actriz de Comedia en una serie por Hacks (Lleva tres Globos de Oro seguidos).
It’s a night to remember for Jean Smart, who is our winner for Best Female Actor – Television – Musical/Comedy for her role in Hacks! #GoldenGlobes pic.twitter.com/FkrHdMoxYG
— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
Owen Cooper por Adolescencia se ha llevado el premio como Mejor Actor secundario en una serie de televisión. No tenía rival.
Tampoco ha sido una sopresa elñ premio a Seth Rogen por The Studio como Mejor Actor principal en una serie de comedia o musical. La suya es una de las series del 2025.
A HUGE congrats to Seth Rogen for winning Best Male Actor – Television – Musical/Comedy for The Studio! #GoldenGlobes pic.twitter.com/yGpbFEgctB
— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
- Stephen Graham por Adolescencia y Michelle Williams por Dying for Sex han sido los ganadores como intérpretes principales en mini series
Los mejores actores de comedia en cine
Qué maravilla que Rose Byrne se llevase el premio a la Mejor Actriz protagonista en una película comedia o musical por Si pudiera, te daría una patada. Es una artista que lleva tanto tiempo esperando este reconocimiento que se lo merece todo.
El mejor actor en la misma categoría ha sido para Timothée Chalamet, Marty Supreme ¿Sorpresa? Ninguna. Se llevará el Oscar.
España se queda sin premio y hay sorpresa
Sirat no consiguió ni el Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera ni a la Mejor Banda Sonora. Como cinta en habla no inglesa se lo llevó Brasil por El agente secreto. Dato: el mayor número de votantes de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood son brasileños.
Actores de cine sin sopresa
Lo de Wagner Moura por El agente secreto se corresponde a lo escrito en el párrafo anterior. Y que Jessie Buckley gane por Hamnet es mucho más que justo. Se llevará el Oscar.
Globos de Oro 2026: lista completa de nominados y ganadores
Película dramática
- Frankenstein
- Hamnet
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Un simple accidente
Película de comedia o musical
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No hay otra opción
- Nouvelle Vague
- Una batalla tras otra
Logro cinematográfico de taquilla
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1: la película
- Las guerreras k-pop
- Mission Imposible: Sentencia final
- Los pecadores
- Weapons
- Wicked: Parte dos
- Zootrópolis 2
Película de habla no inglesa
- Un simple accidente
- No hay otra opción
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Sirat
- La voz de Hind
Mejor película animada
- Arco
- Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita
- Las guerreras k-pop
- Little Amelie
- Elio
- Zootrópolis 2
Mejor actriz, drama
- Jessie Buckley por Hamnet
- Jennifer Lawrence por Die My Love
- Renate Reinsve por Valor sentimental
- Julia Roberts por Caza de brujas
- Tessa Thompson por Hedda
- Eva Victor por Sorry, Baby
Mejor actor, drama
- Joel Edgerton, Sueños de trenes
- Dwayne Johnson, The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, Los pecadores
- Wagner Moura, El agente secreto
- Jeremy Allen White, Deliver Me from Nowhere
- Oscar Isaac, Frankenstein
Mejor actriz, musical o comedia
- Rose Byrne, Si pudiera, te daría una patada
- Cynthia Erivo, Wicked: Parte dos
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, Una batalla tras otra
- Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
Mejor actor, musical o comedia
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- George Clooney, Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Lee Byung Hun, No Other Choice
- Jesse Plemons, Bugonia
Mejor actriz de reparto
- Emily Blunt, The Smashing Machine
- Elle Fanning, Valor sentimental
- Ariana Grande, Wicked: Parte dos
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
- Amy Madigan, Weapons
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
- Paul Mescal, Hamnet
- Sean Penn, One Battle After Another
- Stellan Skarsgard, Sentimental Value
- Benicio Del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Adam Sandler, Jay Kelly
Mejor Dirección
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Ryan Coogler, Los pecadores
- Guillermo del Toro, Frankenstein
- Jafar Panahi, Un simple accidente
- Joachim Trier, Valor sentimental
- Chloé Zhao, Hamnet
Mejor Guion
- Frankenstein
- Sinners
- One Battle After Another
- Sirat
- Hamnet
- F1
Mejor Banda Sonora Original
- Frankenstein
- Sinners
- One Battle After Another
- Sirat
- Hamnet
- F1
Mejor Canción Original
- ‘Dream as One’, Avatar: Fuego y cenizas
- ‘Golden’, Las guerreras k-pop
- ‘I Lied to You’, Los pecadores
- ‘No Place Like Home’, Wicked: Parte dos
- ‘The Girl in the Bubble’, Wicked: Parte dos
- ‘Train Dreams’, Sueños de trenes
TELEVISIÓN
Mejor serie de televisión, drama
- La diplomática
- The Pitt
- Pluribus
- Separación
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor serie de televisión, musical o comedia
- Colegio Abbott
- The Bear
- Hacks
- Nadie quiere esto
- Solo asesinatos en el edificio
- The Studio
Mejor Miniserie o Película
- Adolescencia
- Su peor pesadilla
- La bestia en mí
- Black Mirror
- Dying for Sex
- La novia
Mejor Actriz Principal de Serie – Drama
- Kathy Bates por Matlock
- Britt Lower por Separación
- Helen Mirren por Tierra de mafiosos
- Bella Ramsay por The Last of Us
- Keri Russell por La diplomática
- Rhea Seehorn por Pluribus
Mejor Actor Principal de Serie – Drama
- Sterling K. Brown por Paradise
- Diego Luna por Andor
- Gary Oldman por Slow Horses
- Mark Ruffalo por Task
- Adam Scott por Separación
- Noah Wyle por The Pitt
Mejor Actriz Principal de Serie – Comedia o Musical
- Kristen Bell por Nadie quiere esto
- Ayo Edebiri por The Bear
- Selena Gomez por Solo asesinatos en el edificio
- Natasha Lyonne por Poker Face
- Jenna Ortega por Miércoles
- Jean Smart por Hacks
Mejor Actor Principal de Serie – Comedia o Musical
- Adam Brody por Nadie quiere esto
- Steve Martin por Solo asesinatos en el edificio
- Glen Powell por Chad Powers
- Seth Rogen por The Studio
- Martin Short por Solo asesinatos en el edificio
- Jeremy Allen White por The Bear
Mejor Actriz Principal de Miniserie o Película para Televisión
- Claire Danes por La bestia en mí
- Rashida Jones por Black Mirror
- Amanda Seyfried por El largo río de las almas
- Sarah Snook por Su peor pesadilla
- Michelle Williams por Dying for Sex
- Robin Wright por La novia
Mejor Actor Principal de Miniserie o Película para Televisión
- Jacob Elordi por El camino estrecho
- Paul Giamatti por Black Mirror
- Stephen Graham por Adolescencia
- Charlie Hunnam por Monstruo
- Jude Law por Black Rabbit
- Matthew Rhys por La bestia en mí
Mejor Actriz de Reparto de Serie, Miniserie o Película para Televisión
- Carrie Coon por The White Lotus
- Erin Doherty por Adolescencia
- Hannah Einbinder por Hacks
- Catherine O’Hara por The Studio
- Parker Posey por The White Lotus
- Aimee Lou Wood por The White Lotus
Mejor Actor de Reparto de Serie, Miniserie o Película para Televisión
- Owen Cooper por Adolescencia
- Billy Crudup por The Morning Show
- Walton Goggins por The White Lotus
- Jason Isaacs por The White Lotus
- Tramell Tillman por Separación
- Ashley Walters por Adolescencia
Mejor Cómico/a de Stan-Up
- Bill Maher por Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein por The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart por Acting My Age
- Kumail Nanjiani por Night Thoughts
- Ricky Gervais por Mortality
- Sarah Silverman por Postmortem
Mejor Pódcast
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- SmartLess
- Up First