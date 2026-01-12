Globos de Oro 2026: España se va de vacío y ‘Una batalla tras otra’ arrasa

Este domingo 11 de enero se han celebrado los Globos de Oro 2026, una de las galas de premios más importantes en Hollywood que sirve como antesala para los Oscar que se entregarán el próximo 16 de marzo. Estos premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y reconocen lo mejor del año tanto en cine como en televisión. La gala se ha celebrado en el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills, ciudad perteneciente al condado de Los Ángeles y ha estado presentada por Nikki Glaser, una cómica estadounidense muy conocida al otro lado del charco por su pódcast, sus shows de stand-up y sus roast.

Una batalla tras otra arrasó como Mejor Película de Comedia o Musical, Mejor Actriz Secundaria, Mejor Guion y Mejor Dirección, lo que la posiciona como la gran favorita para los Oscar.

La sorpresa (o no) ha sido Hamnet como Mejor Película Dramática. La favorita era Los pecadores pero no lo ha conseguido.

El arranque de la gala

La gala ha comenzado con un repaso de todos los nominados y el clásico discurso de presentación, en este caso de Nikki Glaser. La humorista ha hecho chistes sobre la venta de Warner (entre Netfix y Paramount), sobre sus propias operaciones estéticas («yo, como Frankenstein , he sido construida por un cirujano») y sobre la edad (siempre menores de 25 años) de las novias de Leonardo DiCaprio (no es la primera vez que se hacen chistes sobre esto).

Nikki Glaser, que suele ser bastante grosera e irreverente en sus espectáculos, se ha contenido bastante aunque aprovechó para hablar de masturbación jugando con el el nombre de una de las películas nominadas, Hamnet. No hubo demasiados comentarios políticos ni polémicos.

Actores de reparto en cine

El primer premios de la noche ha sido para la Mejor Actriz de Reparto de cine. La ganadora ha resultado ser Teyana Taylor por Una batalla tras otra. Toda una sopresa si tenemos en cuenta que las favoritas eran Ariana Grande por Wicked: Parte dos y Amy Madigan por Weapons.

TEYANA TAYLOR IS OFFICIALLY A GOLDEN GLOBE WINNER

El Globo de Oro al mejor Actor de reparto ha sido para Stellan Skarsgard, Sentimental Value. Por supuesto que se lo merece y ojalá ganer el Oscar por su papel en una de las grandes películas del año.

Mejores actores en serie

Noah Wyle por The Pitt ganó el Globo de Oro a mejor actor principal en una seri de drama tal y como hizo en los pasados premios Emmy. Era de esperar.

Noah Wyle, you're a Golden Globes WINNER. Congratulations on the win for Best Male Actor – Television – Drama for The Pitt!

Como no podía ser de otra manera Jean Smart ganó como Mejor Actriz de Comedia en una serie por Hacks (Lleva tres Globos de Oro seguidos).

It's a night to remember for Jean Smart, who is our winner for Best Female Actor – Television – Musical/Comedy for her role in Hacks!

Owen Cooper por Adolescencia se ha llevado el premio como Mejor Actor secundario en una serie de televisión. No tenía rival.

Tampoco ha sido una sopresa elñ premio a Seth Rogen por The Studio como Mejor Actor principal en una serie de comedia o musical. La suya es una de las series del 2025.

A HUGE congrats to Seth Rogen for winning Best Male Actor – Television – Musical/Comedy for The Studio!

Stephen Graham por Adolescencia y Michelle Williams por Dying for Sex han sido los ganadores como intérpretes principales en mini series

Los mejores actores de comedia en cine

Qué maravilla que Rose Byrne se llevase el premio a la Mejor Actriz protagonista en una película comedia o musical por Si pudiera, te daría una patada. Es una artista que lleva tanto tiempo esperando este reconocimiento que se lo merece todo.

El mejor actor en la misma categoría ha sido para Timothée Chalamet, Marty Supreme ¿Sorpresa? Ninguna. Se llevará el Oscar.

España se queda sin premio y hay sorpresa

Sirat no consiguió ni el Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera ni a la Mejor Banda Sonora. Como cinta en habla no inglesa se lo llevó Brasil por El agente secreto. Dato: el mayor número de votantes de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood son brasileños.

Actores de cine sin sopresa

Lo de Wagner Moura por El agente secreto se corresponde a lo escrito en el párrafo anterior. Y que Jessie Buckley gane por Hamnet es mucho más que justo. Se llevará el Oscar.

Globos de Oro 2026: lista completa de nominados y ganadores

Película dramática

Frankenstein

Hamnet

El agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Un simple accidente

Película de comedia o musical

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No hay otra opción

Nouvelle Vague

Una batalla tras otra

Logro cinematográfico de taquilla

Avatar: Fuego y ceniza

F1: la película

Las guerreras k-pop

Mission Imposible: Sentencia final

Los pecadores

Weapons

Wicked: Parte dos

Zootrópolis 2

Película de habla no inglesa

Un simple accidente

No hay otra opción

El agente secreto

Valor sentimental

Sirat

La voz de Hind

Mejor película animada

Arco

Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita

Las guerreras k-pop

Little Amelie

Elio

Zootrópolis 2

Mejor actriz, drama

Jessie Buckley por Hamnet

​Jennifer Lawrence por Die My Love

Renate Reinsve por Valor sentimental

​Julia Roberts por Caza de brujas

​Tessa Thompson por Hedda

​Eva Victor por Sorry, Baby

Mejor actor, drama

Joel Edgerton, Sueños de trenes

Dwayne Johnson, The Smashing Machine

Michael B. Jordan, Los pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Jeremy Allen White, Deliver Me from Nowhere

Oscar Isaac, Frankenstein

Mejor actriz, musical o comedia

Rose Byrne, Si pudiera, te daría una patada

Cynthia Erivo, Wicked: Parte dos

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, Una batalla tras otra

Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor, musical o comedia

Timothée Chalamet, Marty Supreme

George Clooney, Jay Kelly

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Lee Byung Hun, No Other Choice

Jesse Plemons, Bugonia

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, The Smashing Machine

Elle Fanning, Valor sentimental

Ariana Grande, Wicked: Parte dos

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, Weapons

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, One Battle After Another

Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Adam Sandler, Jay Kelly Mejor Dirección Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Ryan Coogler, Los pecadores

Guillermo del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, Un simple accidente

Joachim Trier, Valor sentimental

Chloé Zhao, Hamnet Mejor Guion Frankenstein

Sinners

One Battle After Another

Sirat

Hamnet

F1 Mejor Banda Sonora Original Frankenstein

Sinners

One Battle After Another

Sirat

Hamnet

F1 Mejor Canción Original ‘Dream as One’, Avatar: Fuego y cenizas

‘Golden’, Las guerreras k-pop

‘I Lied to You’, Los pecadores

‘No Place Like Home’, Wicked: Parte dos

‘The Girl in the Bubble’, Wicked: Parte dos

‘Train Dreams’, Sueños de trenes TELEVISIÓN Mejor serie de televisión, drama

La diplomática

The Pitt

Pluribus

Separación

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie de televisión, musical o comedia