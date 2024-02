Dimite el Consejo de RTVE tras criticar a Inés Hernand por gritar a Sánchez «¡presi, te queremos!»

El Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE, que criticó a Inés Hernand durante su cobertura de los premios Goya, ha dimitido en bloque este jueves al perder la confianza de la redacción, reunida en asamblea para abordar las valoraciones del citado consejo en contra de Inés Hernand tras gritar a Pedro Sánchez «¡presi, te queremos!».

En un comunicado, el Consejo, formado por Óscar López Canencia, Santiago Riesco y Alejando Vega, ha justificado que consideran que ya no gozan de la confianza de la redacción hacia sus funciones y responsabilidades, tras el comunicado en el que dejaban constancia de su desacuerdo con el trabajo que desempeñó Inés Hernand. Durante la cobertura de los Goya en Valladolid, la presentadora e influencer dio mucho que hablar con su entrevista en la alfombra roja durante la gala de los Goya en Valladolid tras eructar en directo y adular al presidente.

«¡Pedro!», empezó Inés Hernand cuando vio a Sánchez. «Pedro Sánchez, obviamente, no Pedro Almodóvar», quiso aclarar entonces. «¡No un momento. Voy a asomar el micro yo también. Ahora mismo la cámara está enfocando a Pedro Sánchez. Pedro. Espérate un momento, le voy a decir algo. Chicos, le voy a decir algo», reconoció mientras en redes sociales los usuarios no tardaron en criticar la profesionalidad de su trabajo para la cadena pública.

Entonces, el Consejo criticó a Hernand, como se ha indicado anteriormente, por expresarse de forma poco acertada a la hora de dirigirse a los espectadores, eructar y «adular» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que llamó «icono» y «héroe». Entonces, Pedro Sánchez no dudo en apuntarse a la polémica intentando politizarla. En redes sociales, Sánchez le contestó: «Icono eres tú».

Según ha informado el propio Consejo a través de un comunicado, Santiago Risco ya había presentado su dimisión hace días. Mientras, los otros dos miembros, Óscar López y Alejandro Vega, habían preferido esperar a este jueves antes de hacer oficial su decisión, debido a que querían escuchar a los compañeros de RTVE Play en asamblea.

Una vez reunidos, al entender que han perdido la confianza de la redacción, han optado por anunciar su dimisión tras el primer comunicado en el que criticaron a Inés Hernand. Entonces, explicaron que «por mucho que se quiera dar un tono desenfadado, alternativo y pensado para un público juvenil, creemos que cualquier contenido que lleve la marca de RTVE debe cumplir con los estándares de calidad y neutralidad recogidos en el libro de estilo de RTVE y dentro del marco del Estatuto de la Información, concretamente sus artículos 8 y 9, que bien conocen los profesionales de la Corporación y al que se deben».

1. No es todo el consejo

2. No es por mi comportamiento

3. No era su competencia, al ser un espacio de entretenimiento y no informativo

ERGO, agradecería que vosotros que SÍ sois periodistas, no faltarais a la verdad induciendo a error en la distribución de la información ♥️♥️

— InésHernand (@InesRisotas) February 22, 2024