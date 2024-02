Ridículo antológico de una periodista de RTVE con Sánchez: «Eres un icono, presi, te queremos»

Sólo Inés Hernand sabe si su ridículo antológico con Sánchez al decirle que «eres un icono, presi. Te queremos» ha sido parte de una actuación o era porque no ha podido contener su emoción. Sin duda la abogada, presentadora e influencer ha dado que hablar con su entrevista en la alfombra roja durante la gala de los Goya en Valladolid.

«¡Pedro!», ha empezado Inés Hernand cuando ha visto que Sánchez, que ha venido en el Super Puma a Valladolid a la gala, ya estaba en la fiesta del cine español. «Pedro Sánchez, obviamente, no Pedro Almodóvar», ha querido aclarar Inés Hernand ya metida en el papelón que estaba haciendo para el público de RTVE Play que estaba siguiendo la ceremonia.

«¡No un momento. Voy a asomar el micro yo también. Ahora mismo la cámara está enfocando a Pedro Sánchez. Pedro. Espérate un momento, le voy a decir algo. Chicos, le voy a decir algo», ha proseguido Inés Hernand, unas veces hablando sola, otras con el equipo de RTVE que formaba parte de la conexión.

«Apoyando individualmente a la industria del cine», se ha escuchado a Pedro Sánchez durante la conexión en directo. «Mira, está diciendo obviedades. Ya está. ¿Qué va a decir?», ha explicado Inés Hernand mientras daba vueltas visiblemente nerviosa, parece que por tener a Pedro Sánchez a pocos metros.

«Un momento, me voy a poner aquí y le voy a decir algo bueno. Voy a preguntarle que cuál ha sido la última pregunta que es…», se ha equivocado mientras intentaba referirse a la última película que ha visto Pedro Sánchez.

«Vale, pero un momento, antes de dar paso. Que le vamos a decir que ‘señor presidente, un momento’. Vamos a ver, un momentito, un momentito, chicos. Me están agobiando, chicos», ha seguido muy nerviosa.

Da bastante vergüenza pic.twitter.com/42he97uuF7 — Sonia Sierra (@SoniaSierra02) February 10, 2024

«Uf… ¿Tengo fiebre? Mira a ver. Presidente, ¿cuál ha sido la última película que ha visto?», le ha conseguido preguntar finalmente a Pedro Sánchez.

«Bueno, muchas, no te puedo decir una. Muchas», ha contestado Sánchez. «¿Te ha gustado La sociedad de la nieve?», ha alcanzado a preguntarle. «Hombre, no me ha gustado, me ha encantado», ha respondido Sánchez.

«¡Eres un icono, presi, te queremos! ¡Toma! ¡Para RTVE Play! ¡Ala, tenemos ahora una simpática conexión con Galder Varas!», ha afirmado como ha podido intentando terminar la conexión.

Las críticas en redes sociales no se han hecho esperar: «Nunca había llegado tan bajo televisión. No es imaginable una declaración tan servil ni en la Dictadura», ha dicho una usuaria en Internet.

«Es el Amado Líder, es comprensible que se ponga tan nerviosa», ha destacado otro usuario.

Otro de los momentos destacados de la noche los ha protagonizado con invitadas como Clara Lago o Dulceida: «Le voy a hacer una foto con el iPad, como si fuese un padre», ha dicho. «Ahí viene mi amiga. Es mi amiga: es que estoy nominada a sus premios», ha indicado. En otro momento, Inés Hernand ha dicho que «huelo fatal».