El emotivo gesto de un guardia civil con los animales aislados por los incendios

La Guardia Civil está respondiendo a la llamada de múltiples vecinos evacuados de localidades arrasadas por el fuego o que no han regresado a ellas para que alimente a los animales aislados. Es el caso de Jarillas (Cáceres). El ganado quedó atrapado sin comida ni agua debido a las llamas y el intenso calor, que mantenía el riesgo de fuego en niveles extremos.

Los vecinos, evacuados por la emergencia, hicieron un llamamiento urgente para salvar a sus animales. Y la Guardia Civil respondió de inmediato, organizando equipos que llevaron forraje y agua a las áreas afectadas. Los agentes recorrieron caminos difíciles para llegar al ganado, proporcionando alimento y agua a vacas, ovejas y caballos agotados por el calor.

En una granja aislada, una agente calmó a un potro nervioso mientras le ofrecía agua, un gesto que los vecinos, desde la distancia, agradecieron con lágrimas. La labor no fue sencilla: el humo denso y el terreno inestable complicaban cada paso. Sin embargo, el guardia civil perseveró, consciente de que cada animal salvado era un alivio para las familias.