Los momentos más polémicos de la historia de los premios Goya

Esta noche, el cine español se pone de gala para celebrar la 38ª edición de los premios Goya. Una ceremonia, marcada por dos fenómenos fundamentales. El primero, el reconocimiento internacional de La sociedad de la nieve y el segundo, el regreso del director Victor Erice con Cerrar los ojos. Eso sí, las que más nominaciones ha conseguido es 20.000 especies de abejas, 15 categorías frente a las 13 que reúne la historia de supervivencia de los Andes. Un resultado que conoceremos en escasas horas, cuando Ana Belén, Javier Ambrossi y Javier Calvo presente la fiesta del cine patrio desde el Auditorio de la Feria de Valladolid.

Los premios Goya, como la mayor parte de premios que otorga la industria del cine, nunca están exentos de polémicas. Sus discursos se han politizado en más de una ocasión, conforme al tema candente que sucediese en ese momento. Ya sea el No a la guerra de Irak o a las quejas de los recortes del gobierno de Mariano Rajoy. En la noche de “los cabezones” siempre hay momentos para la controversia, lo que ha llevado a que en más de una ocasión, la controversia haya alcanzado niveles como para firmar un guion de Luís García Berlanga. Repasamos algunos de los instantes más polémicos de la historia de los premios Goya:

Isabel Coixet y el Juez Garzón (2012)

En 2011, el juez Garzón fue inhabilitado por el Tribunal Supremo con motivo de prevaricación. Garzón investigaba los casos de crímenes de la Guerra Civil y del posterior franquismo. Momento que la directora Isabel Coixet aprovechó para rodar el documental Escuchando al juez Garzón.Un trabajo que era una entrevista al magistrado que terminó llevándose el Goya en su categoría. El momento más tenso de aquella noche fue cuando la nominada a la Palma de Oro pronunció un discurso en el que decía hubiese preferido no tener que hacer un trabajo como ese y que las víctimas pudieran seguir encontrándose a jueces como Garzón:

“Preferiría que no hubiera paz para los malvados, pero para algunos sí la hay”, terminaba de decir Coixet, en una clara alusión a la cinta favorita de aquella edición, No habrá paz para los malvados de Enrique Urbizu.

El regreso de Pedro Almodóvar (2010)

La relación del manchego con la Academia ha sido como la de un amor tóxico. A veces inseparables, otras casi enemigos. Todo comenzó en 1991, cuando ¡Átame! Se fue de vacío aun teniendo 15 nominaciones. Almodóvar se fue incluso antes de que esa misma noche se entregase el premio a Mejor película y no regresaría hasta el año 2000, cuando por fin conseguiría el reconocimiento por Todo sobre mi madre. En 2005 perdió con La mala educación y junto a su hermano, se dieron de baja de la Academia alegando que no estaban de acuerdo con la votación. En 2007 fue Penélope Cruz quien tuvo que recoger el galardón para el realizador por Volver.

Finalmente en 2010 apareció por sorpresa para entregar el premio a la Mejor Película, gracias a la insistencia del director Álex de la Iglesia, quien por aquel entonces era el Presidente de la Academia. ¿Volverá a enfadarse en el ganador del Oscar en algún momento con la organización?

Julio Medem y su documental (2004)

Hacer un documental sobre ETA en España no es algo que suela salir bien y sino, que se lo pregunten a Jordi Évole. Sin embargo, el documental La pelota vasca, la piel contra la piedra puso de manifiesto el siempre pasional debate sobre la libertad de expresión. Por un lado, la institución defendía el trabajo de Julio Medem y por otro, varios manifestantes protestaban a las puertas de la gala. La pieza, nominada a Mejor documental, no se llevó el premio. El director de Lucía y el sexo siempre ha sido uno de nuestros directores más polémicos y a la hora de reflejar la historia del País Vasco no iba a ser menos.

El escándalo con lo votos (1999)

Una compra de votos que nunca se llegó a demostrar y la salida definitiva de José Luis Garci de la Academia. La polémica de aquellos premios Goya comenzó con una polémica nota: “Los mensajeros de José Luis Garci le anunciamos nuestra próxima visita, en la que le recogeremos una vez más las papeletas y le desearemos personalmente un feliz año”. Supuestamente, la productora de El abuelo habría abonado los pagos por ser socio de la institución a cambio de votos para la película.

Más tarde, Garci explicaba que la Academia guardaba una información que le dejaba a él fuera de toda duda y que por este motivo abandonaba su puesto como académico.