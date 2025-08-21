Si te gusta ‘La que se avecina’ tienes que ver esta serie de Netflix: la mejor comedia de los últimos años

Si eres de los que te gustan las comedias de los hermanos Alberto y Laura Caballero como Aquí no hay quien viva, La que se avecina o El Pueblo, no te puedes perder Muertos S.L. Otra divertida comedia que ya se estrenó en Movistar+ en abril de 2024 y que ahora llega a Netflix. Las dos primeras temporadas de la serie Muertos S.L. se acaban de estrenar en la plataforma el 31 de julio y la temporada 3 de manera exclusiva en Netflix el 21 de agosto. Una original comedia negra ambientada en una empresa funeraria familiar en la que todo cambia después de la muerte de Don Gonzalo Torregosa, su fundador, ya que en vez de pasar a dirigirla uno de sus trabajadores con más experiencia Dámaso Carrillo, la viuda decide dirigir ella misma directamente el negocio con la ayuda de Chemi, el torpe de su yerno. Aunque Chemi dice ser experto en marketing, no tiene ni idea de cómo funciona una empresa funeraria…

Muertos S.L. fue creada por Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre, Nando Abad y Araceli Álvarez de Sotomayor para Movistar Plus+ y está producida por Contubernio Films. Este mes de agosto realiza el salto a Netflix que espera que se convierta en otro de sus éxitos. La serie Muertos S.L. sorprende lo primero por estar ambientada en una funeraria, que no es un lugar muy adecuado para la comedia, y segundo por el increíble reparto de actores españoles que participan en la serie ya que está protagonizada por el actor Carlos Areces al que acompañan Ascen López, Salva Reina, Aitziber Garmendia, Amaia Salamanca, Adriana Torrebejano o Diego Martín, entre otros.

La primera temporada de Muertos S.L: cuenta con 8 episodios y la segunda y la tercera entrega con 6 de aproximadamente unos 30 minutos. Esta divertida y cínica serie es una buena opción para pasar un rato divertido las tardes o los fines de semana este verano.

¿De qué trata la serie de comedia Muertos S.L.?

Lo primero que hay que aclarar antes de comenzar a ver esta serie que es una comedia negra en la que se saca punta a todo lo que ocurre en una funeraria, lo que no es muy habitual. Un negocio familiar que supuestamente va viento en popa y que ha dirigido durante años su fundador Don Gonzalo Torregrosa. Todo cambia cuando éste fallece de repente y su segundo a bordo, Dámaso Carrillo, cree que él va a ser el encargado de dirigir la empresa ya que su viuda y sus tres hijas no querrán hacerse cargo.

Sin embargo, Doña Nieves a sus setenta años, decide ocuparse del negocio familiar con la ayuda de su yerno Chemi, un joven con mucho entusiasmo que ha estudiado marketing y sabe mucho de redes sociales, pero que no tiene ni idea tampoco de cómo dirigir una empresa funeraria. Las hijas de Nieves, sin embargo, hubieran preferido vender el negocio y abrir un moderno gimnasio, un negocio con el que se sentirían más cómodas.

Además de esta compleja situación la empresa funeraria Torregrosa tiene que seguir enfrentándose otra rival llamada Transitus y que de nuevo intenta posicionarse por delante de ellos en el sector. La empresa está en un momento delicado y su falta de organización y los conflictos internos amenazan con empeorar su reputación y destruir todo lo que logró el fallecido Gonzalo Torregosa.

El reparto de esta serie de comedia

El conocido actor Carlos Areces da vida al nervioso y ambicioso Dámaso Carrillo y la actriz Ascen López a la viuda Nieves Torralba. En el reparto también están los actores Aitziber Garmendia que da vida a Olivia, Diego Martín al insoportable Chemi, Gerald B. Fillmore a Abel, Salva Reina a Nino, Amaia Salamanca de Vanesa Hernández, Adriana Torrebejano a Manuela y Manolo Cal a Anselmo, entre otros.

Sobre la tercera temporada sabemos que se estrenará en exclusiva en Netflix el 21 de agosto, que tendrá seis episodios y que el protagonista seguirá siendo Carlos Areces que dará de nuevo vida al personaje de Dámaso Alonso. También que en los nuevos episodios la empresa funeraria familiar dejará de ser dirigida por Doña Nieves (Ascen López) y se hará con la dirección un Vanesa Hernández, papel interpretado por la actriz Amaia Salamanca que estaba en la competencia y es la gran enemiga de Dámaso Carrillo. Sus planes son profesionalizar la empresa y todos sus trabajadores, incluido Dámaso, tendrán que ajustarse a sus nuevas y modernas ideas.

Si estás buscando una serie de comedia española y divertida, no lo dudes y elige de su catálogo Muertos S.L. Una ácida comedia que logrará que pases este verano un ratito por lo menos entretenido. Además, en Netflix puedes encontrar también otras comedias españolas como Machos alfa, también de los hermanos Caballero u otras como El vecino o Vota Juan y sus secuelas Vamos Juan y Venga Juan.