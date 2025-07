Fue uno de los personajes más queridos de ‘La que se avecina’ y abandonó de forma inesperada

Durante más de cinco décadas, Beatriz Carvajal ha sido una de las figuras más constantes y queridas de la escena artística española. Su rostro forma parte de la historia de la interpretación y su talento ha brillado tanto en la comedia como en el drama. A lo largo de los años, ha transitado con soltura entre los platós de televisión y los escenarios teatrales, siempre aportando su estilo inconfundible. Sin embargo, una de sus decisiones más comentadas fue la salida repentina de uno de los proyectos más exitosos en los que participó: La que se avecina.

Lo que parecía una colaboración prolongada en el tiempo se interrumpió de forma abrupta, dejando al público sorprendido y alimentando todo tipo de conjeturas. Su personaje, Gregoria, madre de Javi Maroto, era uno de los pilares cómicos de la serie en sus primeras temporadas. Autoritaria, directa, con una energía desbordante, supo ganarse la simpatía de los espectadores a pesar de su carácter implacable. Nadie imaginaba que Carvajal abandonaría la serie sin una despedida en pantalla ni una explicación clara. Nosotros sabemos el motivo que hay detrás.

La trayectoria de Beatriz Carvajal

Beatriz Carvajal comenzó su carrera muy joven, con tan solo catorce años, en la Compañía Nacional de Teatro. Su camino profesional arrancó en los años sesenta y no tardó en consolidarse como una actriz de gran proyección. En los años setenta y ochenta, ya era habitual verla en obras teatrales de relevancia, como Mariana Pineda o Los árboles mueren de pie, al mismo tiempo que su rostro se volvía familiar en programas de entretenimiento como Un, dos, tres…, donde interpretó a la inolvidable Loli.

Con el paso del tiempo, fue ampliando su repertorio. En los años 90 y principios de los 2000, participó en producciones televisivas de gran repercusión como Compañeros, donde dio vida a Marisa, y Los ladrones van a la oficina. Su carisma natural y su capacidad para dotar de humanidad a cualquier personaje la convirtieron en una intérprete muy solicitada. Por eso, cuando se anunció su incorporación a La que se avecina, los fans de la comedia sabían que su personaje no pasaría desapercibido.

¿Por qué abandonó ‘La que se avecina’?

Gregoria era una madre dominante, crítica y con una personalidad avasalladora. No dudaba en cuestionar las decisiones de su hijo Javi ni en enfrentarse abiertamente a su nuera, Lola. Su presencia en el edificio de Mirador de Montepinar aportaba una tensión cómica que contrastaba con el caos habitual del vecindario. La actriz interpretó este papel durante más de cincuenta capítulos, consolidándose como uno de los personajes más singulares de la ficción.

A pesar del éxito de Gregoria entre la audiencia, su desaparición fue total y repentina. No hubo una trama que explicara su marcha ni una despedida en la pantalla. Simplemente, dejó de aparecer. La ausencia fue comentada en redes sociales y medios de comunicación especializados, pero durante mucho tiempo no hubo una versión oficial sobre los motivos de su salida. Los seguidores de la serie no entendían por qué uno de los personajes más populares había desaparecido sin más.

Fue en una entrevista con Vanity Fair donde Beatriz Carvajal decidió aclarar parte de lo sucedido. De forma breve, pero significativa, explicó: «Me sentí quemada, pero no por mis compañeros, sino por otras personas con las que no tenía buena relación». La contundencia de sus palabras dejó entrever que las tensiones que la llevaron a abandonar La que se avecina no tenían que ver con el reparto, sino con el entorno laboral detrás de las cámaras.

La vida actual de Beatriz Carvajal

Tras abandonar la serie, Beatriz Carvajal no se retiró del mundo audiovisual. Su carrera continuó con nuevos registros. Uno de los más destacados fue su participación en Los misterios de Laura, donde interpretó a la madre de la protagonista. En esta ficción policial, alejada de la comedia alocada de La que se avecina, mostró otra faceta interpretativa y recibió el aplauso unánime de público y crítica.

Su actuación fue tan valorada que en 2024 fue galardonada por la Unión de Actores, un reconocimiento a su constancia, su talento y su capacidad para reinventarse sin dejar de ser fiel a su estilo. Este premio fue un nuevo hito en una trayectoria llena de méritos, en la que no ha habido espacio para el conformismo.

Aunque ha tenido papeles memorables en televisión, el teatro siempre ha sido el gran amor profesional de Beatriz Carvajal. En los últimos años ha alternado sus apariciones en la pequeña pantalla con giras teatrales que la han llevado a distintos rincones de España. Su último montaje, Otra vida, en el Teatro Liceo, ha sido recibido con entusiasmo tanto por el público como por la crítica especializada.

Lejos del ruido mediático y de los focos permanentes, la actriz ha seguido trabajando con discreción y entrega. Nunca ha buscado el protagonismo fuera del escenario ni ha alimentado polémicas para seguir en la conversación pública. Su carrera ha estado marcada por la profesionalidad y el respeto al oficio, dos cualidades que la han acompañado desde sus inicios hasta hoy.

Como decimos, la decisión de marcharse de La que se avecina fue, probablemente, dolorosa. Pero también fue un gesto de integridad profesional. Carvajal prefirió abandonar un proyecto exitoso antes que seguir en un entorno donde no se sentía cómoda. Esa determinación habla tanto de su carácter como de su compromiso con una forma de entender su profesión.