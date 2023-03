El drama de la hija de Beatriz Carvajal en su sueño de ser actriz

Beatriz Cavajal ha sido uno de los rostros conocidos que no ha querido perderse el acto de entrega de los Premios de la Unión de Actores, donde ha sido reconocida con el galardón a Mejor Actriz Secundaria por su papel en la serie de Televisión Española Los misterios de Laura. La veterana intérprete no ha dudado en atender amablemente a las cámaras de la Agencia Gtres antes de la entrega de premios y la artista ha comentado que le haría mucha ilusión recibir el galardón: «He tenido de todo, premios, nominaciones… pero este premio me hace mucha ilusión porque son los compañeros los que lo votan», ha dicho Beatriz Carvajal.

Hace algún tiempo, una de sus hijas, Monste Pla -que no ha dudado en felicitarla a través de sus redes sociales por este nuevo reconocimiento-, y que ha seguido sus pasos en el mundo de la interpretación, reveló que estaba trabajando en una tienda porque no le salían proyectos en el mundo de la interpretación. Sobre este tema, Beatriz Carvajal ha comentado que su hija está contenta a pesar de no poder dedicarse ahora mismo a lo que le gusta: «Ella está contenta de estar trabajando, lo que pasa es que no está trabajando en lo suyo. Ya le caerá en cualquier momento. Como yo digo, esta profesión es cuestión primero de estar muy enamorado de ella y luego tener paciencia porque las cosas no te llegan de regalo», ha dicho la veterana actriz, que ha reconocido que es una profesión muy dura, aunque asegura que ella no se puede quejar de nada.

En una entrevista que Montse Pla concedió el pasado verano al Diario de Navarra, la hija de Beatriz Carvajal confesó que estaba cansada de esperar y que por eso se había metido a trabajar en una tienda: «Me presento a ‘castings’ de mujeres de 40 años y me echan para atrás porque no los aparento en cámara, doy una imagen más joven, de una mujer de entre 29 y 35 años. Pero tampoco me ofrecen papeles en ese rango de edad. Y aunque tengo la piel negra, soy demasiado blanquita, con lo cual tampoco me cogen», dijo la actriz, casada con el también intérprete Víctor Clavijo, con el que Beatriz Carvajal ha coincidido en la gala de los Premios de la Unión de Actores.

En esa misma entrevista, Montse comentó los detalles de esta decisión: «Estoy trabajando en una tienda de ropa. Estuve bastante tiempo encerrada durante la pandemia, pero llegó un momento en el que dije: ‘No me quedo más en casa’. Vi un cartel con una oferta de trabajo en horario de mañana y me animé. Hasta que salga algo, gano un dinerito», dijo la hija de Beatriz Carvajal, que también comentó que en alguna ocasión a lo largo de su carrera ha sido víctima de racismo, aunque prefiere tomárselo con humor. De esto también ha hablado su madre, que ha dicho que todavía a día de hoy no está del todo normalizada la participación de personas de otras razas en el mundo del espectáculo, a diferencia de otros mercados, como el caso de Estados Unidos.