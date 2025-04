Inés Hernand, fan de Sánchez y presentadora del ‘Sálvame’ de TVE: «Hay que revertir la institución de la familia»

El nuevo programa La familia de la tele, la versión de Sálvame que la TVE de Sánchez va a hacer aterrizar en la televisión pública española no para de generar controversia a dos semanas de su estreno: la última, la originada por la productora La Osa Producciones Audiovisuales, responsable del programa, que ha difundido en redes sociales unas polémicas declaraciones de Inés Hernand, conocida fan de Pedro Sánchez y copresentadora del citado programa copia del criticado Sálvame. Hernad no ha perdido la oportunidad de lanzar un mensaje wok sobre la familia en la presentación del programa.

«La familia es una institución que hay que revertir el concepto que teníamos de tradicional y llevártelo a la familia que eliges, a la familia que son las personas con las que compartes tu tiempo, a la que quieres abrazar, las que te dan buenos consejos y las que en definitiva te enseñan un montón», responde Inés Hernand a la pregunta: «¿Qué significa para ti la familia en general?».

Tras la difusión de esta declaración de intenciones de Inés Hernand sobre la familia, la incendiarias respuestas en las redes no se han hecho esperar:

Inés Hernand, que no se habla con su familia, viene a RTVE a explicarte cómo tiene que ser una familia. What a time to be alive. https://t.co/jcyom56Jui

— Alberto Álvarez (@Albertofysio) April 9, 2025