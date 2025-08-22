7 películas de Netflix, HBO, Prime y Movistar para cuando no sabes qué ver

El mundo del streaming nos ha traído una cantidad de contenidos salvaje, a tan sólo «un click» de nuestras pantallas domésticas. Pero por si esa accesibilidad no fuese suficiente, la cantidad ingente de plataformas actualizan sus contenidos semana tras semana, llevando a que cada ves sea más difícil escoger el contenido adecuado por parte de los suscriptores. Por eso y aprovechando que estamos en la recta final del verano, hoy recomendamos las 7 mejores películas que puedes encontrar en Netflix, HBO, Prime Video y Movistar Plus cuando no sabes qué ver:

Mejores películas cuando no sabes qué ver

Netflix

‘Fue la mano de Dios’

Es un título que nos acerca irremediablemente al verano, con las pinceladas nostálgicas y puramente mediterráneas del cineasta Paolo Sorrentino. Como un retrato casi autobiográfico, el italiano nos sumerge en las aguas de su Nápoles natal bajo el debut fílmico del jovencísimo intérprete Filippo Scotti.

La historia nos sumerge en un momento de cambio en el país y concretamente en la ciudad, coincidiendo con la llegada de Maradona al club de fútbol de Nápoles. Nominada a mejor película internacional en los Oscar de 2022, Fue la mano de Dios representa un viaje por la familia, el deporte, el cine, el amor, la perdida y el destino. Una de esas películas que no fallan cuando no sabes qué ver. Porque sí, el trabajo de Sorrentino es uno de esos escenarios fílmicos a los que siempre deseamos volver.

‘The Killer’

En un tono más oscuro y bajo la mirada milimétrica de David Fincher, Michael Fassbender interpreta a un veterano asesino en clave de puro Polar francés. A ritmo de The Smiths y apoyándose en la novela gráfica de Alexis Nolent, la trama nos sitúa en la piel de un sicario que comete un grave error en uno de sus encargos. Lo cual termina convirtiéndole en una presa.

HBO

‘Kimi’

En su cine, Steven Soderbergh ha sabido captar y actualizar cualquier género a la actualidad de nuestros tiempos. En 2022, bajo el guion de David Koepp, volvió a hacer de las suyas con Kimi. Thriller tecnológico cargado de intriga donde una empleada con agorafobia escucha lo que no debe mientras trabaja con un asistente virtual de la marca.

‘Destino final: lazos de sangre’

Este 2025, el terror no sólo está sabiendo ser original con trabajos refrescantes de la talla de Los pecadores o Weapons. También ha conseguido exprimir y resucitar antiguas franquicias prácticamente olvidadas. Acosada por una violenta pesadilla, la estudiante universitaria protagonista deberá romper el ciclo mortal que persigue a su familia.

Prime Video

‘Todos queremos algo’

Nunca es tarde para ver uno de los trabajos más infravalorados del gran cineasta norteamericano, Richard Linklater. El autor de Boyhood nos regaló en 2016 otra pieza genuina de cine independiente que funciona como una comedia universitaria juvenil. Funciona como una secuela espiritual de Movida del 76, dirigida también por Linklater en 1993.

‘El caballero verde’

Por más que la mayoría de producciones audiovisuales hayan llevado a los espectadores por una senda narrativa alegre, el terreno fantástico no tiene por qué ser un espacio amable y luminoso. bajo la dirección de David Lowery y la producción de A24, la trama se centra en la leyenda artúrica y en el legendario poema de Sir Gawain y el Caballero Verde.

Movistar Plus

‘Aftersun’

Si Fue la mano de Dios es una de esas películas perfectas para cuando no sabes qué ver en verano, a Aftersun le sucede tres cuartos de lo mismo. Eso sí, prepárate con una buena caja de pañuelos a un lado y déjate llevar por este recuerdo estival de la mano de un Paul Mescal y una Francesca Corio sencillamente gigantescos.