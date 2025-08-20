Primer vistazo a la segunda temporada de ‘Fallout’: la serie postapocalíptica llega a New Vegas

HBO Max se convirtió en la gran valedora de las adaptaciones del mundo de los videojuegos con el estreno en 2023 de The Last of Us. Serie elogiada por la crítica que encontró de igual modo, un aplauso generalizado tanto del público ajeno al título para consolas como aquellos jugadores que en su momento, disfrutaron manejando en PlayStation 3 a los personajes de Joel y Ellie. Sin embargo, la última ronda de capítulos ha recibido reseñas negativas, dictando una bajada de nivel considerable en el proyecto. Ahora, la segunda temporada de Fallout llega con un reto similar. Aunque su primer adelanto es tremendamente esperanzador, apoyándose en gran medida en el trasfondo y ambiente de la cuarta entrega de la franquicia, Fallout: New Vegas.

Tras el desastre de Los anillos de poder, la apuesta de Prime Video por el universo postapocalíptico de Bethesda parece evidente. Así que, con un estreno programado para finales de año, la segunda temporada de Fallout acaba de mostrar el avance inicial de lo que podremos encontrarnos en los nuevos ocho capítulos de la ficción creada por Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner. Un teaser (tráiler breve promocional) que la plataforma ha compartido por primera vez aprovechando la Gamescom, uno de los eventos del mundo de los videojuegos más relevantes. El objetivo de la continuación será el de superar el estimable nivel de audiencia perpetrado por la salida del búnker de Lucy (Ella Purnell), con más de 100 millones de espectadores en todo el mundo. Pero ¿qué podemos esperar realmente de la segunda temporada de Fallout? ¿qué personajes regresarán? ¿habrá caras nuevas? ¿cuándo se emitirán los primeros episodios?

La segunda temporada de ‘Fallout’

Como propiedad intelectual de exclusiva explotación audiovisual de Amazon MGM Studios, la segunda temporada de Fallout se podrá ver de forma exclusiva en Prime Video. Servicio de transmisión que programará la emisión en más de 240 países.

The end of the world ain’t over yet. Fallout Season Two arrives December 17. pic.twitter.com/BUIhkkfl74 — Prime Video (@PrimeVideo) August 19, 2025

Sin entrar en spoilers de la primera temporada, la continuación retomará el épico final del capítulo final, trasladando al público a un viaje a través de Mojave, hasta la ciudad de New Vegas. Un lugar clave para entender el origen de la debacle que llevó al mundo al colapso y al borde de la extinción.

El elenco volverá a contar con Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan y un Walton Goggins que regresará a su aplaudido papel de necrófago cazarrecompensas. Entre los nuevos nombres, se ha confirmado la presencia de Justin Theroux (The Leftovers) en el rol de Robert House, el propietario del Strip de New Vegas. Producida por los creadores de Westworld, Jonathan Nolan y Lisa Joy, la ficción cuenta con un 7,4/10 en FilmAffinity, siendo una de las series mejor valoradas del catálogo de Prime Video.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

La segunda temporada de Fallout llegará a Prime Video el próximo 2 de diciembre. Una continuación que aumentará su presupuesto, mejorando todavía más si cabe los decorados y los respectivos efectos especiales de los nuevos ocho episodios.

La confianza en la creación original de Tim Cain por parte de Amazon es total, pues antes del estreno del seguimiento ya ha renovado la serie para una futura tercera temporada.