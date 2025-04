La segunda temporada de The Last Of Us ha aterrizado de manera oficial en Max. Tras años de larga espera, los suscriptores de la plataforma de streaming están teniendo la oportunidad de disfrutar de los nuevos episodios de la producción. De momento, ya se han emitido dos capítulos de esta nueva temporada. Pero, ha sido precisamente esta segunda entrega la que ha conmocionado a todos los seguidores de la historia. Pues, como ya se veía venir por lo relatado en el videojuego original, uno de los personajes protagonistas ha muerto. Un adiós completamente desgarrador que no ha dejado indiferente a nadie. Pues, tristemente, ha sido el personaje interpretado por Pedro Pascal el que ha terminado su ciclo en la trama.

Como los fans saben a la perfección, el actor daba vida al personaje de Joel, la mano derecha de Ellie. Sin embargo, y a pesar de la buena sintonía que tienen Pedro Pascal y Bella Ramsey en pantalla, la producción sigue al pie de la letra lo plasmado en el videojuego. Por ello, los altos cargos no han tenido más remedio que ver partir al actor chileno. Una despedida que ha conmocionado a todos, incluso a aquellos que ya sabían cuál sería el desenlace. Por ello, el artista se ha sincerado al respecto en una entrevista. «Me resulta difícil separar lo que viven los personajes de cómo me hace sentir a mí, de una manera poco saludable… así que siento su dolor», confesó Pedro Pascal a los compañeros de Entertainment Weekly.

Aunque sabía que su personaje moriría, el impacto de la escena y la reacción del elenco a su muerte ficticia le ha marcado por completo. Pues, Joel se ha posicionado como uno de los personajes más intensos de su carrera profesional, y vaya si ha trabajado en numerosas producciones audiovisuales. «Me matan mucho… Me gusta morir», dijo. Pues, no es la primera vez que pierde la vida en pantalla.

Respecto al día que tuvo que grabar la muerte de Joel, el actor ha contado que la tensión en el equipo era palpable. Pues, todos sabían que sería el final de una bonita etapa en la serie de Max. «En cuanto alguien me vio (vestido con la ropa final de su personaje), se acabó el ambiente… Es como la versión extrema de ‘¿tengo algo en la cara?’», explicó.

Asimismo, tal y como se ha informado, la escena del final de Joel se rodó a principios de marzo de 2024. De hecho, parece que el destino no quería que Pascal rodase ese momento de la serie. Pues, al parecer, en Canadá se estaban viviendo olas de frío y nevadas muy intensas. Debido a ello, el artista llegó tarde al set de rodaje, lo que incrementó aún más la tensión del momento.

Cabe señalar que la brutal muerte de Joel a manos de Abby no será lo último que se verá de Pedro Pascal en The Last Of Us. Al parecer, el actor seguirá apareciendo en la temporada 2 a través de flashbacks. Un movimiento con el que los altos cargos pretenden mantener viva la conexión entre Joel y Ellie.